據可靠消息透漏 蘋果近期將推出3款新型IPhone

市場普遍預期蘋果 (APPL-US) 將在秋季推出三款新 iPhone，根據匿名推特帳號表明，其中至少有一款機型的名稱中會有「Pro」，例如「iPhone 11 Pro」

推文來自名為 CoinX 的神祕帳號，此帳號在過去一年中精準地透露了有關即將推出的 Apple 產品的一些細節，其中包括 iPhone XS，iPhone XS Max 和 iPhone XR 等名稱，以及 2018 年取消了耳機插孔的 iPad Pro 型號等等。

神秘推特帳號透漏了新款 IPhone 的名稱 (圖片: www.macrumors)

另外，關於產品的價值，專門發佈蘋果消息的內容網站 MacRumors 在 8 月 4 日收到了以下匿名提示：「使用方形相機的 iPhone 將被稱為 iPhone 11 Pro，千真萬確。」

這可能意味著 2019 年的陣容將包括 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro，或許還會有 iPhone 11R，但迄今仍存在不確定性。

大眾普遍預計蘋果將在下個月推出三款新型 iPhone，其中包括兩款高端 5.8 英吋和 6.5 英吋 OLED 以及一款低端 6.1 英吋 LCD。 傳聞中的功能包括高端的後置三鏡頭、更大容量的電池以及可雙向充電的 AirPods 等等。