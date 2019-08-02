〈美祭中新關稅〉美零售商協會：川普是將美國家庭作為人質

中美貿易戰火持續加劇，美國總統川普無預警宣布對其餘 3,000 億美元中國商品加徵 10% 關稅。對此，美國鞋業經銷商及零售商協會 (Footwear Distributors and Retailers of America，FDRA) 集團總裁 Matt Priest 則表示對川普的新關稅公告感到失望，並認為「川普總統實際上是在他的貿易戰談判中將美國家庭作為人質」。

Priest 表示，新關稅對美國消費者的影響遠超過對中國製造商。「美國銷售的每雙鞋中有 70% 來自中國。」同時他也補充說道，新關稅將顯著提高零售鞋的成本，並將對製鞋業的人員招聘造成衝擊。

「我們希望美政府和中方之間持續開放溝通渠道並緩解貿易緊張局勢，以期最終結束關稅的威脅。很明顯，政治因素已經超過了經濟意義。」Priest 說道。

美國零售聯合會 (The National Retail Federation，NRF) 則表示，零售商對美國政府「正在加倍制定有缺陷的關稅戰略」表示「失望」，警告新關稅將影響消費者購買意願、產品價格和人才招聘，敦促政府尋求新方案以實現更好的貿易關係。

NRF 的成員包含沃爾瑪 (WMT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等。NRF 政府關係高級副總裁 David French 表示，關稅戰略已經在減緩美國經濟成長，造成不確定性並抑制投資。「這些額外的關稅只會威脅到美國的就業機會，並增加美國家庭日常生活用品的成本。過去一年的關稅課徵根本沒有起作用，並且也沒有證據表明美國企業和消費者會因另一項關稅加徵而帶來新的結果。」