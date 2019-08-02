〈美祭中新關稅〉零售業首當其衝！消費者吐血 百思買等多家零售業重挫10%

零售業股價正走跌，因為美國對中國的新一輪關稅涉及服飾和電視等項目，恐令零售業所受的衝擊最大。

美國川普總統週四突然擴大對中國的貿易戰，在推特上宣布美國將針對剩餘 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，且自 9 月 1 日生效。華爾街分析師認為，零售業可能首當其衝，因為新關稅適用相當多該產業出售的商品，將墊高其成本。

零售產業領導者協會 (RILA) 聲明指出，「這份受關稅衝擊的產品名單幾乎完全針對消費者，這些對中國進口貨品新一輪的 10% 關稅直接衝擊消費者產品和家庭預算，顯而易見。」

「如果這項關稅生效，美國消費者是此戰略首當其衝者，他們在服飾、玩具、居家用品和電子產品等日常用品上，幾乎都會面臨漲價。」

SPDR S&P 零售業 ETF (XRT-US) 重挫 3% 以上，為 5 月以來最大單日跌幅。

個股也相當慘烈，Best Buy (BBY-US)、Office Depot (ODP-US) 和 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 均在該消息傳出後暴跌約 10%。

奧本海默 (Oppenheimer) 基金公司分析師 Brian Nagel 週四表示，「最新一輪對中關稅尤其更針對消費者而非工業。百思買非常可能是消費電子類別撐到最後的，但... 對消費者來說，這是更加價格敏感的自由選購項目。」

川普對中新一輪關稅的消息公布後，百貨公司業者也承壓，Macy’s (M-US) 和 Nordstrom (JWN-US) 跌幅約 7%，而 Kohl’s (KSS-US) 下跌 8%。

回溯 Nagel 於 6 月時發布的一份報告，「我們仍擔心，雖然大多數零售業會將成本轉嫁消費者，但同時大量的漲價狀況恐怕會『震驚』消費者，或拖累消費者整體支出。」

瑞信分析師 Michael Binetti 週四表示，雖然多數服飾和鞋類廠商均已向中國以外的供應商採購，但美國貨品仍有 10% 至 15% 來自中國。

美國商會也立刻跳腳，聲明指責「新的關稅只會對美國企業、農民、工人和消費者帶來更大的痛苦，且破壞美國經濟的強勢。」