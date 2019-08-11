美企貸款激增令人憂慮 專業投資人：此刻可能是最佳買進時機

負債累累的美國企業近來的貸款激增已成監管機構和市場的焦慮之源。

但是，美國麻州 Mutual Life 的投資部門 Barings 週五 (9 日) 表示，現在其實可能是買進負債累累的美國企業貸款的合適時機，即使其他投資人正在逃出這塊領域。

Barings 高收益投資組合經理 Thomas McDonnell 週五在一篇文章中寫道，「利率預期今年大幅下降，導致投資人情緒明顯轉變以及貸款零售基金的實質資金外流。」

他寫道，「但從對市場現況的反向觀點來看，投資貸款有個很好的理由，特別是在經濟似乎比歐洲略強的美國。」

由於美中貿易戰緊張局勢再次爆發，本週股市波動劇烈，5 日遭遇 2019 年最大單日跌幅，道瓊工業平均指數下跌近 770 點，標準普爾 500 指數下跌 87 點，納斯達克綜合指數下跌 278 點。

在川普總統表示 9 月與中國規劃中的貿易談判可能被取消之後，整個星期已不安的市場在週五再次飆升。但道指在下跌近 300 點後於下午拉回部分跌幅。

根據高盛週五的報告，波動性本週也為槓桿貸款基金帶來了另一輪資金流出，自去年 11 月投資情緒開始惡化以來已經流失了 322 億美元，相當於管理資產的 28.2%。

儘管如此，由於對貸款的需求已經降溫，美國企業已將其借貸需求轉移到所謂的「垃圾債」市場。

根據高盛報告，購買垃圾債或由具有次級投資評級公司發行的債券資金，本週也出現 38 億美元的大量資金流出，這是自去年第 4 季以來的最大流出量。

企業槓桿貸款的殖利率急劇下降，但企業債的殖利率也走高，意味這兩種資產類別現在的殖利率都在 6% 左右，這顯示投資人願意在相同且很低的回報率前提下買進兩種類型的債券。

下列圖表顯示過去 10 年美國垃圾債和槓桿貸款殖利率接近趨同。

Barings 銀行的 McDonnell 認為，即使殖利率下降且美國企業債水平達到新的歷史最高水平，貸款仍然是個堅實的押注標的，主要是因為貸款通常會先於其他債權人獲得償還，並至少獲得一些抵押貸款。而且一旦出現部分違約，債權也能獲得確保，可以帶進更高的回收率。

McDonnell 引用穆迪的研究指出，「截至 2019 年 2 月，高級擔保貸款的長期平均回收率剛剛超過 80%。」

但穆迪在 1 月也表示，槓桿貸款處於未知領域，原因是投資人保護措施不足，這可能會削弱經濟復甦。

最近幾個月，現任和前任的監管機構以及分析師和投資人不約而同發聲，對槓桿貸款和稱為抵押貸款義務的專業基金發出警報，後者是該產業最大的買家。

惠譽評級週五表示，如果壓力衝擊到 1.2 兆美元的槓桿貸款部門，對於為企業槓桿貸款基金和其他市場參與者提供信貸服務的大型全球銀行而言，風險可能會大幅上升。

惠譽分析師寫道：「我們估計，槓桿貸款市場中最活躍銀行的直接貸款和槓桿貸款曝險度平均為 30-40%。」「這些風險在產業層面看來是溫和的。然而，部分銀行的直接風險顯著增加，可能已經建立了集中或買進風險較高的部位。」

儘管如此，Barings 指出，過去 8 年貸款的波動性比高收益債券或股票的波動更為緩和，而且該產業的整體違約率低於 2%，預計短期內會繼續持有。