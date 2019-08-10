義大利政府垮台 為歐洲經濟敲醒喪鐘

歐元區第三大經濟體：義大利陷入了最新的政治危機，提醒了世界各國，歐洲的經濟正走入困境。

義大利聯合政府組成才 14 個月，分歧不斷，近日副總理薩爾維尼 (Matteo Salvini) 就表示，與反體制五星運動 (5-Star Movement) 的聯合政府已宣告瓦解，並要求迅速舉行大選。目前國會正在夏季休會當中，最快下周才能舉行不信任投票。若要提前舉行大選，時間可能落在 10 月。

義大利自上次大選後，過去 5 季的 GDP 表現相當差，只有 1 季出現正成長。今年下半年，經濟學家預期，GDP 可能會出現緩慢的回升，然而，從最新的義大利政治動盪，以及美中貿易的戰火升級，都可能導致義大利經濟陷入衰退。

義大利 GDP 與預估 （來源：Bloomberg)

按照最新的民調顯示，薩爾維尼很有機會勝出，那麼，他將可能兌現承諾過的減稅政策，與新增投資方案。不過，若薩爾維尼不提高增值稅 (VAT) 的話，這將可能使財政赤字於 2020 年就超出歐盟規定的標準：財政赤字不得大於 GDP 的 3%。

義大利財政赤字與預估 （來源：Bloomberg)

如此一來，另一項副作用將隨即產生：債務風險。目前義大利公債佔 GDP 比已來到 132%，且毫無縮減跡象。目前義大利政府的崩解，已讓義大利公債與德債的殖利率差距，急速擴大。

義大利公債與德債利差 （來源：Bloomberg)

若薩爾維尼的新政府上台，可能會兌現先前提出的小額票據「mini-BOTs」，類似新型態的短期政府債券，專門用來支付國家欠款。這類似發行一種平行貨幣，一旦發行，mini-BOTs 將能以歐元的面值進行折價交易。市場擔心，這可能危及歐元穩定，且進一步地削減義大利財政可持續性。

而政治的動亂與新政府或提高 mini-BOTs 的發行可能性，已使部分人士開始主張，義大利應該退出歐元區。這些紛擾將使歐洲與歐元的前景，蒙上更多陰影。