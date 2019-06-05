歐盟啟動對義大利的懲戒程序 警告債務「滾雪球」效應

由於未能控制債務，歐盟委員會朝著懲戒義大利邁出了第一步，為向該國處以 35 億歐元 (40 億美元) 的初步罰款鋪平了道路。

歐盟委員會在周三公佈的一份報告中表示，義大利在依照歐盟財政規定減少債務方面未取得足夠進展，因而「有必要」啟動懲戒程序，這象徵著圍繞義大利預算問題的爭端進一步升級。

義大利預算危機曾在 2018 年底重創市場，歐盟此舉也是對誓言要修改歐盟預算規定的義大利民粹主義領導人，尤其是副總理 Matteo Salvini 的一個警告。

「公共債務仍然是造成義大利經濟脆弱性的一個根源，」歐盟委員會在報告中稱，義大利債務占 GDP 的比重將在 2019 年和 2020 年繼續上升，最高將超過 135%，受累於債務不斷增加的滾雪球效應、逐年下降的基本盈餘、效果不佳的私有化進程。

白：義大利債務佔 GDP 比重 藍：歐盟委員會針對義大利債務佔 GDP 比重之預估 橘：義大利財政部針對該國債務佔 GDP 比重之預估 圖片來源：Bloomberg

「雖然短期內再融資風險依然有限，但龐大的公共債務仍然是義大利經濟脆弱的根源，」該委員會補充道。

懲戒義大利之第一步

歐盟委員會此舉只是一整套複雜程序中的一步，需要歐盟各國政府多次權衡。雖然罰款數額相對較小，但來自歐盟的官方譴責可能會給義大利帶來進一步的麻煩。該國已然受到金融市場的沖擊，並且深受反建制五星運動 (Five Star Movement) 和反移民聯盟黨 (League) 之間緊張關係的困擾。

歐盟財長也必須對是否同意該委員會的提議表態 —— 可能會在 7 月初的下一次會議上。屆時，該委員會有 20 天的時間決定，是否應該向義大利要求相當於其國內生產毛額 0.2% (約 35 億歐元) 的「無息存款」。如果義大利不遵守歐盟關於減債的建議，它可能面臨更高罰款。

雖然歐盟針對其他國家也曾啟動過此類程序，但從未因為某國債務過高而這樣做。它也從未真正對某個國家進行過罰款，而是選擇對違反財政規定的國家進行其他制裁。

即使義大利最終逃過經濟處罰，懲戒程序帶來的恥辱也會影響其參與歐盟事務，並可能降低義大利政府在爭奪歐洲央行職位，以及在布魯塞爾談判政治棘手問題等各方面的能力。