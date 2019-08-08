彭博：解決對沖工具不足問題 傳大陸考慮開放期貨市場吸外資

據《彭博》報導，中國監管當局據稱正考慮加大力度，推動股票和商品類期貨市場的對外開放，以完善 A 股市場避險對冲工具不足之問題，以吸引更多海外資金。

《彭博》引述未具名消息來源表示，大陸監管機構仍在討論的擬議修改措施，包括取消套期保值的目的限制，允許外國人在沒有政府批准的配額的情況下，交易股票指數和商品期貨。

此外，中國金融期貨交易所也在考慮推出一系列新產品，包括 MSCI 中國 A 股指數期貨、以及 A 股波動率指數等等。

目前要進軍大陸市場外資，主要是通過 QFII(合格境外機構投資者) 和 RQFII(人民幣合格境外機構投資者)，參與股指期貨交易，且只能從事套期保值交易。在商品期貨市場，外資也只能參與原油期貨、鐵礦砂期貨和 PTA 期貨。

知情人士說，上述計畫還未最終確定，也無具體推出的時間表。證監會未回覆《彭博》的傳真詢問，中金所表示不予置評。

期貨相關股票今天大漲，中國中期 (000996-CN) 收漲 4.85%，盤中漲幅達 7.7%，弘業股份 (600128-CN) 收升 2.22%，盤中上漲 4.4%。

MSCI 納 A 股並不斷擴容之下，提升了國際投資者對 A 股的興趣，但是由於避險衍生性商品的不足，大大降低了外資擴大投資的意願，目前外資僅能透過新加坡交易所上市的富時 A50 指數期貨，來進行風險對沖。

過去 1 年內，中國一直對外宣布，將加快腳步讓海外投資者更容易進入資本市場。證監會在今年 1 月擬對 QFII、RQFII 境內證券期貨投資放寬准入，並擴大投資範圍至債券回購、金融期貨、商品期貨等，均是這方面的努力。

據《彭博》報導指出，放鬆對股指期貨的限制，不僅可為 2015 年以來，陷入地量成交的股指期貨市場注入新的活力，還能在貿易戰瀰漫和人民幣兌美元滙率跌破 7 之際，幫助中國吸引海外資金流入。

根據中國人行提供的數據顯示，截至 3 月底，境外機構和個人持有境內股票資產佔比近 3%，債券資產逾 2%。

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