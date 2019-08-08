〈分析〉人民幣貶值 對哪些中國境內產業帶來負面影響？

多家投資銀行認為，儘管人民幣的貶值趨勢，可能抵銷美國施加的關稅壓力，然而，許多中國的企業正面臨貶值帶來的困挫。

美銀美林預估，美元兌人民幣今年可能至 7.3，JPMorgan 認為，明年中，很可能到 7.4。顯示即便中國被美國列入匯率操縱國，人民幣貶值的趨勢將明顯持續。而這對中國哪些產業，可能帶來負面影響呢？

股票市場難以吸引資金流入

美銀美林中國股市分析師 David Cui 認為，人民幣貶值，讓中國 A 股對外國投資人而言，吸引力降低，因為以人民幣換算外幣後，收益減少。

「不過人民幣貶值的負面影響，可能被企業提高的競爭力部分抵銷，所以整體來說，資金大幅從 A 股外逃的機率，可能不會太大，但也無法期待吸引更多資金因此流入。」David Cui 表示。

房地產與公共事業負債重擔加深

負債龐大的房地產與公用事業，可能是嚴重受影響的一群。

法國興業銀行亞洲股票主管 Frank Benzimra 點名了房地產開發商：碧桂園、龍湖地產、世茂房地產、華潤置地和遠洋集團。在公用事業中，他則指出招商局港口，中國燃氣，新奧能源，北控水務集團和北京控股。

Frank Benzimra 表示：「人民幣進一步貶值，可能對他們的企業獲利造成壓力，因為過去兩年，這些公司平均債務額，都成長了 35% 以上」。

在香港掛牌交易的這 10 家中國公司，每家市值都超過 10 億美元。不僅負債金額大，其中有超過 60% 的債務都是以外幣計價。

Frank Benzimra 強調，在人民幣疲軟的環境裡，這些股票價格將面臨壓力，因為負債股權比率 (debt-to-equity ratio) 太高。由於這些公司營收有 25% 是外幣，但債務則高達 60%，換算回來人民幣的債務壓力就相當龐大。

航空公司營運成本攀高

Daiwa Securities 分析師 Kelvin Lau 預估，對許多中國的航空公司來說，人民幣貶值 1%，將使利潤下降 5% 至 18% ，負面影響不小。

Kelvin Lau 表示，人民幣貶值的影響範圍，包括航空公司的美元債務匯損，以及航空公司的營運成本。其中，包含燃料費用成本上升，以及採美元計價的營運租賃費用、地勤費用等等。

Kelvin Lau 點名中國東方航空、中國南方航空與中國國際航空，將可能面臨脆弱的前景。預期負面影響在今年下半年就可見到。