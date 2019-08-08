中國持有的1.1兆美元美債 會變成貿易戰武器嗎？

就美中貿易戰來說中，本週升級的速度非常快。在川普政府威脅要對幾乎所有中國出口產品加徵關稅後，北京放手讓人民幣貶值。美國隨後將中國列名為「貨幣操縱國」，深化雙方對立。

這些交手震撼了全球市場並威脅著全球經濟。每個人都開始猜測接下來會發生什麼事。

中國已經表示，如有必要，它已準備好進行對抗。它有個非常強大的武器：它是美國政府最大的債權人。

從理論上講，北京可以拋售其擁有的 1.1 兆美元美國國債中的一部分來引爆債市恐慌。

透過釋出大量美國國債，價格將崩潰，導致殖利率飆升及美國借貸成本陡降。

但是，中國不太可能觸發是因為它有幾個很好的理由。首先，它可能不會發揮預期的效果。其次，它可能會對本身經濟產生嚴重影響。

美國對外關係委員會資深研究員兼前美國財政部經濟學家 Brad Setser 說，「這可能不是它手上最有效的工具。」

核子選項

最近幾天，中國採取措施調整人民幣匯率，暗示貶值是一個警訊。但川普總統仍然可以回擊，即使政府堅持其 9 月將進行更多貿易談判。

（圖：AFP）

這是個一觸即發的情況，隨時可以進一步升級。這就是對中國持有美債擔憂此時會升高的原因。

如果中國真的想要撼動美國，照思考模式推進，透過傾銷美債，它可能會貶低美債的價值。

這將導致殖利率飆升。由於國債殖利率是商業和消費者信貸的指標，企業債務、抵押貸款和汽車貸款的價格將隨之上漲，從而抑制美國經濟成長。美元也可能遭到池魚之殃。

北京的難題

諮詢公司 Eurasia Group 中國業務主管 Michael Hirson 表示，實際上，這樣的舉動會帶來很大的風險，並且與中國目前的戰略不一致。他此前曾擔任美國財政部駐北京首席代表。

他說，「我們顯然處於交火升級中，」「但我認為北京目前在貿易戰中的主要動機是能夠承受川普的壓力。你可以把它視為『展現韌性』。」

在這方面，拋售美債可能適得其反。如果北京開始甩賣美債，那將會扼殺其剩餘債券的價值。

它需要這些債券來捍衛其貨幣。專家們認為，中國將在未來幾個月內設法控制人民幣匯率下跌，從而使其能夠承受部分經濟壓力，同時不會引發該國的資本外流。

另一個負面因素：拋售美債將破壞中國吸引外國投資進入其股市和債市的努力。

Hirson 表示，「在貿易戰中，它需要外國資本來緩衝其貨幣，」「如果中國將持有美債作為武器，那將給全球投資人帶來非常驚人的訊息。」

衝擊恐遭質疑

還有一個問題是，放棄美債是否會真的衝擊美國。Setser 對此持懷疑態度，「當它開始對美國產生巨大的負面影響時，聯準會 (Fed) 可能會做出回應。」

美國國防部在 2012 年向國會提交的一份報告中指出，Fed 「完全有能力」買下中國向市場拋售的美債，以遏制經濟後果。

此外，中國也幾乎沒有其他地方安置其 3.1 兆美元的外匯儲備。

德國和日本債券通常也是一種選擇，但它們最多只能提供零回報。10 年期美國政府債券的殖利率為 1.63%，遠高於同等德國債券的負 0.59% 殖利率，這等於倒貼德國政府。

傾銷美債的威脅仍然存在。但對中國而言，它目前不會這麼做。