8月27日A股納入因子增至15% 新增8檔標的

今 (8) 日 MSCI 宣布，把中國大盤 A 股納入因子從 10% 增加至 15%，將在 8 月 27 日收盤後生效。此外，新增 10 檔個股添加到 MSCI 中國 A 股在岸指數 (MSCI China A Onshore Index)，這次沒有股票被剔除。

資料來源: MSCI 官網

新加入的 8 檔 A 股中，市值最大者為中國中鐵，其餘標的則包含寧波港、上海建工、西南證券、萬華化學、藥明康德、韻達股份、張江高科。

8 月 27 日擴大 A 股納入因子是今年 MSCI 規劃中的第二階段，最後一階段是否會擴大至 20%，將於 11 月份決定。

在 5 月 28 日，MSCI 啟動今年第一階段擴大納入 A 股因子時，北上資金的大幅異動引發市場熱議，一度淨流入超過人民幣 110 億元，截至當日收盤時 A 股淨流入約人民幣 56 億元。

MSCI 表示指數在調整權重時，流動性問題是最受關注的。因為很多投資人會跟進交易，如果市場出現方向一致的情況，流動性就會出現問題。特別是港交所目前對每日額度的限制是以淨買入為限的，若市場一致性買入，達到上限就會停止交易。

不過以 5 月 28 日當天資金流動情況來看，市場並未一面倒的流入 A 股市場，只要資金有進有出、雙向流動，就不會出現太大問題。

中金預估，在 8 月底 / 11 月底的指數調整後，MSCI 新興市場指數中 A 股的權重將從目前的 1.7% 提升至 2.5% 及 4%。

根據追踪 MSCI 指數的資金規模，估算 8 月底和 11 月底兩次指數調整將可為 A 股帶來約人民幣 1600 億元和人民幣 2900 億元的增量資金。

MSCI 表示，將會在 11 月半年度指數評估前繼續觀察中國科創板，並提供進一步評估。

摩根士丹利則指出，目前外資直接參與科創板的管道只限於 QFII、RQFII。在互聯互通機制下的股票名單每年調整兩次，且調整生效時間為每年 6 月和 12 月。

因此理論上，科創板企業若要成為互聯互通機制下可投資的股票，最快也要等到 2019 年 12 月。

摩根士丹利昨 (7) 日將滬深 300 目標價下調 3% 至 3560(前期為 3650)，維持 12 個月本益比 11 倍的預估，獲利成長幅度為 5%(前期為 8%)。

資料來源: 東方財富網, 滬深 300 日線走勢

不過與之前報告相比，摩根士丹利目前更偏好 A 股，而非離岸中國股票，特別是 A 股防禦性類股，並建議加碼基建、公用事業和金礦等類股。