中國闢謠：外資投資指數期貨限制未鬆綁

中國證監會於昨 (8) 日深夜針對市場傳出將大幅放鬆外資在股票指數期貨的投資限制予以否認。此外，中國證監會也針對擴大商品期貨市場開放一事，強調目的是服務實體經濟，而不是市場認為要吸引更多海外資金流入。

8 月 8 日彭博社報導指出，中國正在考慮對其期貨市場進行自 2015 年以來最大的改革，這將使全球投資者出現前所未有的進場機會，使做空交易更容易執行。此外，中國考慮大幅放開期貨市場以吸引更多海外資金流入。

對此，中國證監會回應，未來會循序漸進地推動商品期貨市場開放作業。2018 年，原油、鐵礦砂、PTA 期貨已陸續向國際投資者開放。今年 8 月 12 日，20 號橡膠期貨也將開放國際投資者參與交易。

下一步，中國證監會仍會漸進擴大開放商品期貨市場，目的是提升中國商品期貨市場效率，服務實體經濟，而不是吸引更多海外資金流入。

而彭博社另一則報導指出，援引知情人士的表述「中國監管當局計劃中的資本市場改革將是取消非對沖放空的禁令，允許外國投資者在沒有政府批准配額的情況下交易股票指數和商品期貨。中金所也在考慮推出一系列新產品，大幅放鬆外資在股票指數期貨的投資限制」。

對此，中國證監會表示，目前沒有這項計畫，該報導沒有依據。

此外，中國證監會副主席李超對中國股市也進行信心喊話，指出從近期 A 股市場表現來看，美國對中國的各種施壓行動對 A 股市場的影響漸漸減輕。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

李超指出，美國不斷升級對中國貿易爭端，給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，違反規則、違反常識，嚴重破壞市場預期，引發全球金融市場劇烈動盪。

美國自食其果，其他國家和地區的股市跟著受害。美國這種不負責任的行為，毫無疑問是損人又害己。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)