容忍長債利率跌至負0.25%？ 日本央行持靜觀態度

在美中貿易戰升溫影響下，市場對於全球經濟放緩有所警戒，出現了資金從股市流入公債市場的現象。週二 (6 日) 的債券市場，長債利率出現近 3 年來首見的負 0.215% 水準。也突破了日本央行在長債利率誘導上的地板下限負 0.2%。然而近來全球利率普遍出現下滑現象，目前日本央行仍採取靜觀的態度。

投資市場認為，當今日本央行的殖利率曲線控制政策 (YCC)，是以 0% 的長期利率為中心，並將市場行情誘導至正負 0.2% 的水準區間。而負 0.2% 也被視為長債利率的實際下限所在。

不過目前市場上有新的看法浮現，認為當今日本央行所容忍的「真實下限」為負 0.25%。

6 日的新發行 10 年期長債殖利率，一度較上個交易日下挫 0.015% 來到負 0.215%。值利率跌破負 0.2%，則是自 2016 年 7 月底之後，在近 3 年來所首見。

日本央行在 2016 年導入殖利率曲線控制政策後，將短債利率設定在負 0.1%，長債利率設定在 0%，所容忍的變動區間也大致維持在正負 0.1%。不過到了 2018 年 7 月時，將幅度擴張到了「2 倍水準」，也因此下限被認為是負 0.2%。

瑞穗證券的首席債券策略師丹治倫敦認為，目前日本央行手上在減額方面所握有的好牌太少。日本央行在公開市場操作上，只能對政府公債進行買進的動作，並未考量到賣出的作法。而下一波的公開市場操作，超長債要等到 9 日，而長債則需等到 16 日。

另外為達到 2% 通膨目標，日本央行打出擴大資金供給量的方針。「在公開市場操作的減額已推動至此，可再減少的空間已相當有限」丹治倫敦說道。

雖然市場上臆測日本央行有可能採取臨時性的公開市場操作，進行極少量的債券買進，或將買進債券的殖利率設定在極低水準。不過在日圓走強的當下，日本央行可發揮的空間也相當有限。大和證券的首席市場分析師岩下真理認為「在全球利率走低的局面下，相信日本央行也有考量到不能強行阻止利率下滑」。

容忍長債利率跌至負 0.25%？ 日本央行持靜觀態度。(資料照片) (圖片：AFP)

日本央行總裁黑田東彥，曾在 6 月時表示「在具體範圍裡，沒有必要過度嚴格來看待」。SBI 證券的首席債券策略師道家映二認為，日本央行容忍利率進行到負 0.25%。另一個理由則是在 2018 年 7 月的日本央行金融政策決定會議中，有政策委員提到「容許變動區間在正負 0.25% 水準較為恰當」。

不過道家映二指出「與 0% 水準的誘導目標相較，負 0.25% 是相當於單次利率調降的低水準」。認為對於金融政策作出彈性解釋也有其界限，若利率出現更進一步下滑，在變動幅度的容忍上，也可能有所動作。