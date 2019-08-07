貿易戰再激化？出口商預期：中國可能將報復目標瞄準「美國原油」

《彭博社》報導，在美中貿易戰情勢升溫之際，美國原油貿易出口商與牛津能源研究所預計，中國將開始避免進口美國原油，北京可能對包括「美國原油」在內等自美進口商品，執行報復性關稅。

據《彭博社》引述向中國出口美國原油的貿易出口商表示，在過去一週美、中關係更為緊張之後，一些中國買家將可能開始減少從美國採購原油，因預計北京方面將對美國原油加徵關稅。

牛津能源研究所中國能源項目主任 Michal Meidan 在一份最新報告中指出，如果美國總統川普真實於 9 月 1 日針對 3000 億美元輸美商品課以 10% 新關稅，北京政府可能對包括石油在內的大部分美國輸陸商品，同步反制加徵關稅。

能源資訊服務商 ICIS 分析師李莉表示，看起來如果局勢升級，中國對自美進口之原油加徵關稅，可能是不可避免的。

一家向中國供應並且有美國原油長期採購合約公司的交易員表示，北京方面很可能將實施報復性關稅，雖然尚未正式通知該舉動。

另外兩名定期向中國出售美國原油的貿易商表示，即使不加徵關稅，也預期中國的煉油廠商將遏制採購，以顯示對北京政府的支持。

中國最大的煉油商中國石化、中國最大的石油公司中國石油的發言人等，均未立即回覆彭博尋求評論的電郵。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)