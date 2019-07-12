負利率的年代 長債投資人開始轉進利率掉期衍生性商品

歐元區評級最高的德國公債殖利率跌入負值後，投資人正尋求將資產轉換為獲利和安全兼顧的利率掉期 (IRS) 等衍生性商品。

市場期待歐洲央行釋出刺激政策之際，愈來愈多的交易商開始投入衍生性商品市場，使得 10 年期德國公債掉期利差本月下滑至一年多來的最低水平。

德國商銀分析師表示，在尋求積極報酬率的誘因下，愈來愈多的交易商湧入利率掉期衍生性商品市場，使得利差進一步縮小。

對歐洲央行購債的預期下，通常債券殖利率下跌幅度會大於掉期合約的利率，從而會導致兩者間的利差擴大。2015 年 1 月歐洲央行公布量化寬鬆計畫，在此之前的債券掉期也曾爆出缺口，但此次不同的是，公債負利率讓投資人轉向更有利可圖的衍生性商品，同時導致債券掉期利差下滑。

債券低收益率驅使投資人轉進衍生性商品，債券掉期利差加速下滑。(來源：Bloomberg)

由於公債低殖利率導致投資者進入衍生性商品品，導致外匯掉期利差下滑。德國商業銀行策略師 Michael Leister 表示，特別是對於超長期債券而言，延續量化寬鬆政策不再被視為理所當然，而不斷下滑的負殖利率正驅動投資人轉進其他資產。

目前 10 年期歐元利率掉期比同期公債殖利率 - 0.22％高出 44 個基點，低於 2018 年底的 57 個基點；30 年期公債利差為 40 個基點。

在歐洲貨幣政策持續寬鬆下，被視為歐洲最安全的 10 年期德國公債，與歐洲央行存款利率之間的利差愈來愈小，其殖利率甚至在 7 月 4 日一度跌至 - 0.41％，首次跌破歐洲央行存款利率 - 0.4%。

對於長期投資者保險公司、對沖基金和捐贈基金來說，通常不願投資負收益資產，會將長債部位轉而投向其他資產，倫敦貨幣策略全球主管 Hans Redeker 表示，投資人必須爬上風險階梯才能獲得更高的回報。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)