〈分析〉人民幣「破7」 為何引發全球股市大跌及貿易戰升級？

人民幣匯率在亞洲週一 (5 日) 大貶，貶破了市場預期中國央行會死守的 7.0 關卡，進而引發美中貿易進展為「貨幣戰」的擔憂。美股週一遭遇今年最大的單日跌幅，人民幣快速貶破 7 可稱一切的根源。

發生了什麼？

人民幣週一中間價定於 6.90 下方，首先引發市場的憂慮。在川普宣布新一輪中國進口關稅之後，多名分析師認為，6.90 是一個觀察重點，一旦中間價低於此水準，表明央行無心維持強勢。

隨後的進展證實了市場的擔憂，離岸、在岸價格快速破 7，央行毫無防守意願。在離岸交易中，美元兌人民幣創下 7.10 元以上的新高價位。

美元兌人民幣走勢

為什麼股票會被拋售？

據《Market Watch》報導，雖然經濟學家與交易員，對於人民幣疲軟是否意味著北京進入「匯率戰」仍有爭議，但美中貿易前景無疑已見重大打擊，市場先採取行動，投資人紛紛逃離股票及風險資產。

亞股、歐股過後，美股也不例外遭遇賣壓，道瓊指數盤中下跌超過 900 點，收盤跌幅達 2.9%，標普 500 指數跌 3%。那斯達克指數以科技股為主，對美中貿易更為敏感，單日跌幅更擴大至 3.5%。

Wells Fargo Investment Institute 全球市場策略主管 Paul Christopher 認為，中國週一採取的行動，表示他們準備採取各種措施，將談判至少拖延至 2020 年。對美國來說，談判的任務將不輕鬆。

他認為，人民幣貶值也引發了人們的回憶，先前的匯改風波也造成全球股市的波動。

它與貿易戰有什麼關係？

許多經濟學家與市場觀察者，將「破 7」視為重要的指標，是中國是否會將貿易戰轉為貨幣戰的重要跡象，因此週一放任下跌，引發市場聯想。

人行並沒有全力否認這種說法，對貶值只做了輕描淡寫的解釋，表示貶值的原因是「受單邊主義和貿易保護主義措施，以及對中國加徵關稅預期等影響」。

這一結果激怒了川普，他於週一一系列推文中，怒斥中國「操縱貨幣」。

中國是否將人民幣作為武器？

雖然人行週一的舉動被視為「警告信號」，但中國是否準備將人民幣用作貿易戰中的武器，觀察人士仍存在分歧。

丹麥銀行首席分析師 Allan von Mehren 指出，雖然交易員和經濟學家長期以來認為 7.0 是很重要的關卡，但包括易綱在內，過去一直淡化「破 7」的重要性。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 發表報告認為，這次更像是一次警告，而非人行主動貶值。

雖然人民幣可能因經濟逆風而進一步走軟，但中國將避免出現快速貶值，造致大量資本外流，避免 2015 年至 2016 年匯改的狀況重演。

麥格理分析師在週一的報告中表示，中國政策制定者知道，過度和突然的貶值，會給其他亞洲貨幣帶來沉重壓力，迅速抵消中國出口商的任何貿易利益，不利與台灣及南韓的競爭。此外，也會對進口商及消費者帶來痛苦。

下一步如何觀察？

顯然，投資者將密切關注人民幣，特別是下一步。

美國財政部在川普推特發布之後，已經直接將中國列為「貨幣操縱國」，升級雙方的貿易爭端，也可能有進一步的動作。

富國銀行的 Christopher 認為，對美股而言，投資人後續可以觀察 200 日均線，亦即標普 500 指數在 2800 附近的支撐，以決定接下來的動作。