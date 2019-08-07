【馮冠華專欄】市況將繼續波動，留意人民幣走勢

8 月 7 日推介 - 平安好醫生（1833）

1）上日港股市況總結：恆指週二先急跌後回穩。指數以 25472 點開出，大跌 679 點，其後跌幅更一度擴大至 754 點，低見 25397 點。之後道指期貨由跌轉升，恆指跌幅也逐步收窄，最終以 25976 點收盤，下跌 175 點並錄 5 連跌。成交方面，金額按日上升約 23% 至 1226 億。港股通南下總成交額也按日上升約 27% 至約 130 億，流向仍是淨流入，金額約 28 億。滬深股通北上連續五天淨流出，金額約人民幣 30 億。藍籌 11 升 38 跌 1 持平。



板塊方面，5G 概念和體育用品股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 16.5%。牛熊證街貨最新比例為 73:27，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 28350-28399，牛證下移至 25000-25049。恆指期貨夜市收報 25870 點，下跌 101 點，低水 106 點。港股 ADR 下跌 72 點，相等於恆指 25904 點。

簡評：恆指昨天早段七百多點的跌幅不難預測，但筆者自問也不能猜到，恆指最終能收復大部分失地。是屠牛後或超賣的反彈？是做空平盤？是道指期貨和人民幣盤中逆轉所帶動？是中國擊中川普要害而令貿戰或出現轉機？是香港在回歸後最激烈的社運活動後的反抽？姑不論原因是甚麼，昨天的大成交額應予以專重，而昨天的低位 25397 點則可視作新的支持位。

昨晚看到川普急忙發推文挺美國農民，庫德洛也發表溫和言論，稱川普對中國的關稅政策靈活（見點 2），選票和美股表現，影響川普嘴巴又一例證。筆者估計或會發生的川習電話會議，說不定已在拐角處；留意人民幣走勢，這是貿戰發展的最佳指標。

一天的探底回升絕對不能確認已觸底，何況貿易戰和香港社運活動也未有明確方向。嘗試抄底的也要有心理準備再下行的風險，建議分注進場較宜。筆者認為，明天公佈業績的俄鋁（486），之前強勢的騰訊（700），5G 概念中的鐵塔（788）和中興（763），半年業績不俗及公司估計實現盈利已不遠的平安好醫生（1833）等均是可考慮對象。

2）中美貿易戰局勢突然惡化之際，美國白宮經濟顧問庫德洛發表溫和言論，稱川普對中國的關稅政策靈活，對貿易協議仍持開放態度。庫德洛接受 CNBC 訪問，強調現實情況是美國仍希望談判，關稅問題仍有改變餘地，又透露正就中國代表團 9 月到訪進行預備工作。《華爾街日報》報道，多名立場鷹派的白宮顧問都不支持特朗普對中國加關稅，包括庫德洛、貿易代表萊特希澤及國安顧問博爾頓等。

3）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 312 點或 1.21%，標指和納指則分別上升 1.30% 及 1.39%。十年期債息約持平在 1.716%。美滙指數回升至 97.58。紐約期油最新報 53.42 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：平安好醫生（1833）公布，截至 6 月底止，中期虧損 2.73 億元 (人民幣 ‧ 下同)，每股虧損 27 分，不派中期息；去年同期虧損 4.44 億元。期內，收入 22.73 億元，按年增長 1.02 倍。

中國海外發展（688）公布，今年首 7 個月，累計合約物業銷售約 2273.42 億元，按年增 30.74%。單計 7 月份，合約物業銷售金額約 331.37 億元，按年增 43.77%。

華虹半導體（1347）宣布，截至 6 月底止第二季度業績，盈利 4336 萬美元，按年下跌 5.31%，每股盈利 0.034 美元。期內，銷售收入 2.3 億美元，按年增長 0.07%。該公司預計第三季銷售收入約 2.38 億美元；毛利率約 31%。

信利國際（732）公布，首 7 個月營業淨額 121.26 億元，按年增加 15.3%。單計 7 月，營業淨額 18.86 億元，按年上升 29.89%。

比亞迪股份（1211）公布，7 月汽車銷量 3.09 萬輛，按年下跌 16.96%。其中新能源汽車銷量 1.65 萬輛，按年下跌 11.84%；燃油汽車銷量 1.44 萬輛，下跌 22.16%。

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