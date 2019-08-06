【馮冠華專欄】內憂外患持續，仍不宜進場

8 月 6 日不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週一再大幅走低，最終以 26151 點收盤，下跌 767 點。成交方面，金額按日下跌約 13% 至 995 億。港股通南下總成交額也按日下跌約 12% 至約 110 億，流向仍是淨流入，金額維持在約 35 億。滬深股通北上連續四天淨流出，金額約人民幣 35 億。藍籌 1 升 49 跌，上升的是恆隆地產。



板塊方面，只有黃金相關股份表現較好。做空方面，佔大市成交再上升至約 17.7%。牛熊證街貨最新比例為 68:32，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 28350-28399，牛證下移至 25600-25649。恆指期貨夜市收報 25450 點，大跌 583 點，低水 701 點。港股 ADR 下跌 477 點，相等於恆指 25674 點。

簡評：人民幣破七，市場普遍解讀為中國不再友善對待川普，走資憂慮亦升温；而收盤後，更有報導指中國已停止購買美國農產品（見點 2），貿戰能達成協議更變遙遠，反目的機會也大增。



昨晚看到川普在推特發文，指控中國操縱貨幣，總統先生不會是那麼後知後覺吧？避險升溫，環球股市急挫，港股更因社運活動而雪上加霜，跌至四腳朝天，滿目瘡痍。縱使恆指四日已累瀉近二千點，但現階段甚有昨年的影子，即政治已架空一切。公司的基本因素分析、價值便宜與否，暫時看似不再重要了。執筆時，道指大瀉逾 2.5%，這或許擊中川普的要害，他會否又變面？為了選票，出爾反爾又如何，拭目以待吧！

至於香港的問題，特首的發言不但未能令事件降溫，昨天整天的社運活動更在多區爆發，從網絡報導，這次活動有不少示威者與其他市民起衝突，情況繼續令人擔心，但亦有可能成為事件的拐點。據傳媒報導，下一活動將是週三的堵塞稅務局。

投資者最關心的，莫過於此跌浪何時觸底？現在是否進場機會？港股在經歷內憂外患，個人覺得短線已頗超賣，但氣氛之差也不宜冒險進場。若真的要尋求短多機會，物管、教育和醫藥等不受香港和貿易問題影響的板塊應可秤先。

2）中國官媒引述國家發改委及商務部通報，針對美方日前宣布準備向 3000 億美元中國輸美商品加徵 10% 關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會暫不排除對在上周六（3 日）後成交的美國農產品進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

報道引述有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品的前景一片光明，希望美方認真落實中美兩國元首會晤達成的共識，又強調美方要「言而有信，落實承諾」，才能為兩國農業領域合作創造必要條件。 （東方日報）

3）美股上日市況總結：受貿戰升溫，美股三大指數繼續受壓，當中道指下跌 767 點或 2.9%，標指和納指則分別下跌 2.98% 及 3.47%。十年期債息再回落至 1.718%。美滙指數回落至 97.39。紐約期油最新報 54.61 美元。

4）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：《華爾街日報》報道，滙控（5）將裁員最多 2%，以其全球約 23.76 萬名員工計算，即裁員約 4754 人。滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，裁員主要針對高級職位，佔 4% 人工成本，預計全年可以節省 6.5 億至 7 億美元相關費用，但拒絕透露更多的詳情。

融創中國（1918）公布，截至 7 月底止，今年銷售額 2553.1 億元人民幣，按年增長 13%。單計 7 月，銷售額 411.5 億元人民幣，按年上升 21%。雅居樂集團 (3383）宣布，今年首 7 個月，預售金額 655 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 20.92%；單計 7 月，預售金額 71.1 億元，按年下跌 6.69%。恆大（3333）公布 7 月份合約銷售金額約為 404.5 億元人民幣，按月下跌 19.5%，按年則下跌 0.5%。

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