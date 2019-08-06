「匯率操縱國」標籤刺激 離岸人民幣再探新低

境內外人民幣匯率周一早雙雙破 7，這一此前被市場數度挑戰未果的重要心理關口終於被突破。而亞洲時段周二早盤，美國宣布列中國為匯率操縱國的消息再次震驚市場。

美國財政部發表聲明說，根據這一指定，財長梅努欽將與國際貨幣基金組織接洽，以消除中國的行動所帶來的不公平競爭優勢。

川普周一在一條推文中稱人民幣大幅下跌是「匯率操縱」，並暗示他希望聯準會能夠採取對此採取行動。

受消息刺激，離岸人民幣再次跳跌下探歷史新低，至台北時間 7:39，跌 0.56% 報 7.1385；標準普爾 500 指數期貨下跌 1%；澳洲 10 年期債券殖利率首次跌破 1%。

「這是貿易戰的又一次升級，這是非常無益的，並可能在市場上造成混亂；我們將看到更多周一已經看到的東西：股市更加疲軟，殖利率下跌幅度更大，避險資產更受追捧，」西太平洋銀行外匯策略主管 Richard Franulovich 表示。

「很明顯貿易戰正在演變成一場貨幣戰爭。」

至此，中方的反應將為市場關注，周一中間價破位引發人民幣破 7 後，投資者將觀察中國央行今日將如何定價中間價。人民幣進入「未知水域」後，市場對貶值空間的預期可能隨中美形勢的升級面臨不斷被重置的風險。

未知水域

在岸人民幣周一創逾十年新低、離岸人民幣創歷史新低後，技術分析已經缺乏指導意義。7 元上方的技術圖形是一片荒原，讓市場難以找到下一個支撐位。彭博匯總 14 位市場人士周一進行的預測顯示，截至周一亞洲時段晚間，7.2 是被機構提及較多的下一個觀察點位，11 位分析師預計人民幣兌美元近期將在 7.2 以內交投。

「人民幣大幅貶值不符合中國的利益，如果人民幣兌美元跌破 7.2，預計中國央行將出手干預，」德意志銀行經濟學家 Yi Xiong 在周一的報告中指出，預計未來幾天市場仍將面臨大幅波動，而中國央行也會和市場溝通，來引導市場預期。

他同時指出，如果中美談判繼續且美國不再進一步加征關稅，維持年底人民幣兌美元 7.1 的判斷；不過，如果中美談判在未來幾個月全面破裂，預計人民幣在年底前將沖擊 7.3。

最為悲觀的預測目前來自花旗銀行的策略師 Lu Sun，她認為如果美國對剩餘 3000 億美元中國商品加征 25% 的關稅，那麼離岸人民幣可能跌至 7.5。

抵消關稅

法興銀行分析師 Jason Daw 在周一的報告中指出，下半年預計人民幣將在 7.1-7.2 之間交投，而人民幣跌至 7.5-7.7 的風險依然很低，儘管這一風險在上升。「中國可以動用強大的防禦措施來放阻止或者延緩人民幣貶值，他們需要看到貶值對資本流動的影響。」

華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘周一指出，如果央行減少對中間價的干預，人民幣中間價很有可能跌破 7，這將對人民幣帶來螺旋式貶值的壓力。未來均衡匯率可能會在 7.2 附近，即從貿易戰升級前的 6.87 附近貶值 5%。

2018 年中國對美出口商品總額約為 5395 億美元，如果其中 3000 億美元加征關稅 10%，若單純通過人民幣匯率貶值來對沖的話，不考慮其他因素，相當於人民幣貶值 5.56%。按照川普宣布加征對華關稅之前人民幣 6.88 的水平計算，人民幣需貶值至 7.226 才能全部抵消關稅影響。