人民幣跌破7.14才算破底 貶值預期是否降溫看二指標

美國總統川普抨擊中國貨幣操控後，美國財政部隨即將中國納入匯率操縱國名單，為 25 年來首見，元大投顧今 (6) 日分析，人民幣破 7 顯然是中國向美國表達準備打持久戰的立場，未來人民幣貶值預期是否降溫，市場可密切關注兩大指標，包括 (1) 離岸和在岸人民幣匯差是否收斂、(2) 離岸 HIBOR 人民幣利率作為放空人民幣成本，是否提高。

元大投顧說明，人民幣兌美元匯率跌破過去 11 年堅守的 7 整數關卡，加上中國將暫停購買美國農產品的消息之下，美中兩國衝突戰線從貿易戰、科技戰，延伸到貨幣戰。

在此敏感之際，中國令人民幣貶值，顯然是中國認為，與美國談成貿易協議的可能性很低，做好打一場持久戰的準備，並透過貶值，向美國宣布堅定立場。

元大投顧進一步指出，美國財政部將中國列為匯率操縱國，此舉不至於有「立即性」的懲罰，但給予美國持續加碼制裁中國的藉口，後市將先觀察弱勢人民幣是否獲得控制。

而近期人民幣的貶值，一部分反映美元強勢，有效匯率尚未破底，以 2015 年匯改後的有效匯率低點為基準推算，在假設美元穩定下，當人民幣兌美元匯率跌破 7.14 時，有效匯率就算是破底，需要密切觀察。

另一方面，就貿易戰來看，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，即便美國這次將中國列為匯率操縱國，實際上過去一年，中國在貿易面已被「制好裁滿」，「好像也不會更壞了」，同時，中國宣布不再買美國農產品，反制動作正在增強。

對國內廠商而言，亞幣除日元外紛紛走貶，有利台灣出口商，但恐引發金融市場強烈動盪，須留意的是，5-6 月時新台幣波動大，原本出口廠商期待台幣將有一波貶勢，但 6 月又反彈，出口商和壽險業者空歡喜一場，孫明德提醒，這次也要千萬小心。

整體來看，中國目前態度相當強硬，人民幣中間價今日報 6.9683，下調 458 點，中間價貶至 2008 年 5 月 20 日以來最低，降幅也創 2018 年 7 月 20 日以來最大，顯然不理會美國制裁，法人評估，此將使 9 月份雙邊的談判難以期待，負面因素影響時程恐將拉長。