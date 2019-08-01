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一致預期Fed將會降息 再預期Fed的下一步 意見分歧

一致預期Fed將會降息 再預期Fed的下一步 意見分歧 (圖片：AFP)
一致預期Fed將會降息 再預期Fed的下一步 意見分歧 (圖片：AFP)

華爾街分析師一致預期，美國聯準會 (Fed) 在週三政策會議結束後，將決議降息一碼。

但在 Fed 主席一場讓人錯亂的記者會後，分析師對未來利率政策走勢的預測，意見紛陳。

Fed 週三降息一碼，為自 2008 年以來，首度降息。但隨後鮑爾說，這次降息只是「週期中的修正行動」，該談話使得股市大跌，利率走堅。

「如果鮑爾無法讓委員會降息 50 基點，或表現地更為鴿派，我們認為在以後的政策會議中，他很難再促使委員會降息，」UBS 銀行分析師卡本特 (Seth Carpenter) 說。「進一步降息，有可能，却又不太可能。」

其他分析師對今年內，再降息一次或二次，意見分歧。

美國銀行分析師說：「Fed 降息後，我們仍預期 Fed 將在 9 月與 10 月，各降息 25 基點。」

「週三的降息行動，應視為是基本的保險降息，」富國銀行分析師布萊森 (Jay Bryson) 說。「我們仍預期 Fed 將再降息 25 基點，可能在 10 月 30 日的政策會議中行動。」

摩根大通銀行分析師則說，展望未來，一切都將視數據而定。「我們仍認為 9 月將再降息一次。今日降息是基於全球經濟成長，貿易政策及通貨膨脹發展，我們預期 9 月的決議將根據國內經濟成長的情況。」

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