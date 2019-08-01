〈財報〉中國市場與特斯拉銷量影響 Panasonic營益年減近半！

日本 Panasonic(6752-JP) 在 7 月 31 日公布了最新一季財報。2019 年 4 - 6 月的營業利益，較去年同期大減 43.6% 至 563 億日圓。這是當季在近 3 年來，首度出現減益的現象。

(圖片：Investing.com)

除了受到中國市場在工廠設備投資呈現低迷的影響外，車用電子研發費用的增加，以及歐洲、亞洲市場的電視銷量出現下滑等，也都是主要原因。另外在墨西哥的電視工廠，也決定在 2019 年內關廠。

關鍵數據：

銷售額年減 5.9% 至 1 兆 8911 億日圓。

營業利益年減 43.6% 至 563 億日圓。

合併純益年減 13.2% 至 498 億日圓。

用於中國工廠自動化 (FA) 的馬達等銷量減少，歐洲及亞洲市場的電視銷售也陷入苦戰。

上年度 LCD 電視與 OLED 電視的生產台數為 600 萬台。當中，於墨西哥工廠所生產的數量約為 20 萬台。而今後在墨西哥電視工廠關廠後，當地市場所需的電視機，則將由馬來西亞來負責供應。

而在上年度結束的中期經營計畫中，被歸於「高成長事業」的車用電池也在收益陷入苦戰。在供應給美國特斯拉 (TSLA-US) 高階車款的電池，由於車輛的銷售減少，收益也跟著滑落。在新年度所展開的新中期經營計畫中，車用電池則是被歸類為「再挑戰事業」。

財測：

2020 財年 (截至 3 月底) 營益利益預估年減 27.1% 至 3000 億日圓，與先前的預測數據相同。

而 3000 億日圓的營業利益預測，則是遜於 Refinitiv 所統計之 20 名分析師的預測平均值 3199 億日圓。