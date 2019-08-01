〈財報〉Spotify付費用戶低於市場預期 盤中下跌5%

全球最夯的音樂串流平台 Spotify(SPOT-US)週三 (30 日) 公布 2019 年 Q2 財報，本季付費用戶再增加 800 萬名，不過仍低於分析師預期的 850 萬用戶數。

總付費用戶達 1.08 億人，淨虧損達 7200 萬歐元，雖然較去年同期的 3.94 億歐元好，仍遜於分析師預期，盤中下跌逾 5%。

Spotify 股價走勢 (圖片: Investing)

Spotify 最新財報關鍵數據

月活躍用戶數 (MAUs)：2.32 億人，較去年同期成長 29%，比上一季度增長 7%

廣告支援營收: 1.65 億歐元，較去年同期成長 34%

付費用戶：1.08 億人，較去年同期成長 31%，較上季增加 9%

總營收：16.67 億歐元，較去年同期成長 31%，較上季增加 10%

毛利率：26%，高於上一季預測的 23.5 至 25.5%，較去年同期偏高。

第二季來自付費用戶的營收占公司總營收的近 90%，達到 15.0 億歐元，付費用戶增長 31%，超出公司上季預期。

Spotify 用戶成長圖 (圖片: TechCrunch)

每位用戶平均收益 4.86 歐元，自上一季以來下跌 1%，不考慮匯率影響，較去年同期下跌 2%，下跌原因為地區產品組合變化所致。

月活躍用戶數達 2.32 億人，比上季預期的 2.22 至 2.28 億人，表現要好。全球各地區業務成長也優於預期，尤其德國與日本。

Spotify 各地區月活躍用戶顯示 (圖片: Spotify 財報 via BusinessWire)

程式和廣告工作室的收入成長在 Q2 飆升至 71%，現在佔廣告支持總收入的約 30%。

發布在中東和拉丁美洲區域的 PlayStation 串流影音，以及本月推出的簡化版 Spotify Lite，容量僅 10MB，用戶下載和安裝更加快速，也替公司帶來營收，目前 Spotify Lite 已在 36 個國家上市。

Spotify 透露，它已與四個主要唱片公司中的兩個簽署了許可協議，未來利潤和損失，將取決於與音樂唱片公司談判的情況。

Q3 財測展望關鍵數據

MAU: 2.4-2.45 億人

付費用戶: 1.1 至 1.14 億人

總營收；1.57 至 1.77 億歐元

毛利率：23.2-25.2%，

營業虧損：估計 (營利)200 萬至 (虧損)7800 萬歐元

Q4 財測展望關鍵數據