〈財報〉蘋果和Fitbit在智慧手表業務大戰的最佳評語：贏者全拿

在週二 (30 日) 的財報電話會議上，蘋果 (AAPL-US) CEO 庫克稱讚他的公司「在其他人可能放棄時」仍堅持發展可穿戴設備。

一天後，Fitbit (FIT-US) CEO James Park 發表了截然不同的說法，他在財報聲明中告訴投資人，「我們對調降今年的展望感到失望。」

蘋果股價週三上漲 2.04%，收在今年最高點。Fitbit 股價週三下跌 3%，收盤創歷史新低，在發布財報後的延長交易中跌幅超過 15%。

這是 24 個小時內兩家生產智慧手表的公司不同的表現。蘋果是消費電子產業的傳奇，透過蘋果生態系統留住客戶，將其在智慧手機中的主導地位轉變為智慧手表市場的領先者。Fitbit 則是在健身追踪方面進行創新的挑戰者，在開發更先進的智慧手表而遭產業超級強權重擊之前，已有穩固的業務。

蘋果的可穿戴業務包括 AirPods、Apple Watch 和 Beats 耳機，本季成長 48%，營收達 55.3 億美元，財務長 Luca Maestri 表示，該類別的成長速度超過 50%。

Fitbit 的銷售額本季僅增加了 4.8%，達到 3.136 億美元。

根據 Strategy Analytics 的數據，截至 2018 年底，蘋果控制了全球智慧手表市場 50% 的出貨量。Fitbit 排名第二，佔 12.2%，其次是銷售 Android 設備的三星 (005930-KR)，佔 11.8%。

為了保持競爭力，Fitbit 一直在削減價格，導致其毛利率萎縮，從 39.8% 降至 34.5%。

Fitbit 表示其 Versa Lite 機型的銷售低於預期，令人失望；該設備是今年稍早時推出的輕量級智慧手表。並將 2019 年營收展望的中位數從 15.6 億美元降至 14.6 億美元。

在盤後交易的暴跌後，Fitbit 的市值已不到 10 億美元。自 2015 年 IPO 以來，它已經流失了 82% 的市值。

Park 正努力降低該公司對設備銷售的依賴度，並強化優質服務，他在電話會議中指出，這將創造一種「與用戶建立更持久的關係，同時改變對產品和服務的看法，從有它真好到必須要有。」

但蘋果公司也在這樣做，其中包括更全面性的服務，這些服務適用於許多不同類型的設備。涵蓋 App Stores、Apple Care、Apple Pay、iCloud 和 Apple Music 在內的蘋果服務業務營收，本季增加了 13%，達到 114.6 億美元。