〈日韓貿易戰〉貿易緊張引發需求壓力 大韓、德威等航空削減日本航班

據《日經新聞》報導，在日韓貿易緊張局勢下，如今兩國紛爭已自半導體產業蔓延至航空業，南韓大韓航空 (Korean airlines) 和廉航德威航空 (T’way air) 在近期陸續宣布將削減飛往日本的航班。

兩家航空公司皆否認削減航班是對日本實施高科技材料控制的抵制行動，強調是在市場壓力的推動下，不得不削減較低利潤的航班。

大韓航空最近計畫暫停日本札幌和韓國大二大城釜山間的航班。大韓航空發言人表示，日韓間的貿易糾紛導致需求下跌，因此考慮自 8 月份起，減少飛往兩國的航班或是改用較小的客機。

日本此前考慮將南韓自貿易白名單 (white list) 中移除，限制數百件出口至南韓的商品，並對除了食品、木材等外幾乎所有出口至韓國的商品進行嚴厲審查。對此，分析師表示，韓國航空公司認知到未來將面對更嚴格的貿易管制，行業可能面臨沉重打擊，因此正準備迎接潛在的需求下降。

韓國德威航空也在準備銷減飛往日本的航班。在 7 月，該航空已停止韓國務安郡和日本南部城市大分間的航班，甚至計畫在接下來兩個月連續削減釜山 - 大分、釜山 - 佐賀，以及大秋 - 熊本的航線。

德威航空發言人表示，這些航班自去年底推出後，盈利能力持續低落，且表示這樣的趨勢在兩國貿易爭端惡化前就已經很明顯。

日本觀光局統計，2019 年上半年韓國至日本觀光的遊客總數較去年同期減少 3.8%，為所有調查國家中減少幅度最多。而隨著中韓兩國關係改善，越來越多韓國觀光客選擇前往中國旅遊。