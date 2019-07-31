大摩高喊：美股即將大幅下挫

Morgan Stanley 分析師 Mike Wilson 警告，美股目前已遇上關鍵反壓點 (resistance point)，若美股無法突破，那麼隨之而來的下跌力道將會來得更大，即使美股獲利的衰退比預期上還要來的溫和。

而這也與資產管理公司古根漢 (Guggenheim) 對美國股市大幅崩盤的擔憂相呼應，下圖藍柱狀圖為古根漢幾次對美股所作的下跌預測，紫柱狀圖則為實際美股的下跌情形，預測能力頗為準確，而近期古根漢又再度對美股預測，認為 2020 年 S&P500 可能下跌近 50%。

古根漢預測 S&P500 指數衰退情形與實際之比較 圖片：zerohedge

而大摩分析師 Mike Wilson 也在最新一份研報中指出，以技術分析來看，S&P 500 在過去的 18 個月裡，已第三次觸碰到上升趨勢線、遭遇到技術反壓。

如下圖所示，近期 S&P 500 再度刷下歷史新高，同時也觸碰到上升趨勢線之上緣，而回顧過去歷史 2 次經驗，S&P 500 每每觸碰到該上緣線後即出現一波修正，故 Mike Wilson 認為，美股可能很快迎來一波大跌。

Wilson 於報告指出，「我們 18 個月前喊出 2400 點至 3000 點，看起來可能很脆弱，但我們認為近期漲勢可能會再次終止，因為我們不認為 Fed 降息就可令市場參與者重新燃起對經濟成長的盼望，而且現在這種悲觀情緒可能正在定價。」

S&P 500 指數曾三次遇到上升趨勢線後下挫 圖片：zerohedge

市場情緒不同調：

大摩進一步分析，儘管 S&P 500 創下新高，但其他市場情緒似乎仍採取具防禦性的守勢，如固定收益的債券市場，近期市場資金即大舉進入投等債與公債避險。

近期美股雖創高，但市場資金仍瘋狂進駐優質債券避險 圖片：zerohedge

企業獲利預估差勁：

從企業基本面來看，大摩表示，事實上今年美股的獲利狀況和經濟前景，都頗令人失望，因自今年年初以來，S&P 500 獲利預估是顯著下降，同時美國經濟也呈高位下滑趨勢。

據調研機構 FactSet 調查顯示，美股下半年獲利成長率還可能進一步放緩；同時經濟學家亦預測美國下半年的 GDP 與上半年相比，會出現大幅減速。

華爾街針對 S&P 500 2019 年的獲利預估 圖片：zerohedge

經濟驚奇指數與美股高度背離：

如下圖所示，下圖藍線為彭博所編撰的美國經濟驚奇指數，褐色線則為美股 S&P 500 走勢圖，大摩表示，近期以來彭博經濟驚奇指數是與美股出現高度分歧，與 2007 年金融海嘯爆發前夕，市場狀況是如出一轍，暗示當前美股具有高度風險。