未來10年股市低回報？古根漢：下回經濟衰退 股市恐腰斬

週三 (10 日) 資產管理公司古根漢 (Guggenheim) 給華爾街帶來一些好消息和一些非常壞的消息：

即將到來的經濟衰退，會比過往經驗還要溫和。 股市可能會遭受打擊，因為 2020 年經濟就會下行。

古根漢 Scott Minerd 分析團隊報告指出，房市沒有被壓抑且銀行系統資本充足，這意味經濟更具彈性，這對風險資產來說是好事。

然而，雖然經濟相較溫和下滑，但股市大盤的跌勢可能很陡峭，部分是因為估值過高，且缺乏可用的財政和貨幣政策工具。

在美股大盤歷經 2008 年以來最糟糕年度報酬率，以及去年平安夜的巨大跌幅後，目前 S&P 500 指數和 Nasdaq 指數距離去年創下的史上高點只差 2.6%。

受到寬鬆貨幣政策的支撐，美股自 2009 年以來邁開長期牛市之路，但許多人認為這樣的動能難以持續，尤其考量到目前的股價估值水準。

古根漢報告指出，「考量到現在估值已達週期的高水準，我們預期下一回經濟衰退將出現嚴重的熊市，跌幅 40% 至 50%，符合我們先前的分析，即未來 10 年股市回報率低的觀點。」

Shiller CAPE 本益比 (週期調整本益比，又稱席勒本益比) 顯示市盈率在 31.05，比歷史平均 16.61 高出許多。

古根漢分析師將目前市場狀況與網路泡沫化時的市場狀況相比較，當時經濟受到的損害很短暫，但 S&P 500 卻出現近 50% 跌幅。

另一個打擊股市投資者的因素是，Fed 和美政府都缺乏額外的政策工具來阻止市場大幅回跌。

雖然 Fed 已經縮減金融危機時期的資產組合，但仍擁有約莫 4 兆美元資產，目前 Fed 已計畫停止縮表以靜觀其變。

在目前緊縮循環中，Fed 已經將聯邦基金利率調升至 2.25% 至 2.50% 範圍，自 2015 年底以來總共升息 9 次，倘若如債券投資者預期般，Fed 已經實現了循環中的最後升息，那這樣的利率遠低於先前緊縮循環的利率終點，因此在下一回經濟低迷的時候，貨幣政策幾乎沒有什麼空間可以應對。

古根漢分析師表示，「就算在此輪週期中，再升息一兩次，Fed 能拿來對抗下一次經濟衰退的降息空間，可能也不到 3 個百分點。」

在全球金融循環中，中國提振經濟的能力也讓投資者滿懷希望，盼中國能成為下一回經濟衰退的救贖，但是中國實施財政和貨幣刺激措施之後，現在也債台高築，恐怕也沒能力拯救全球。

古根漢報告指出，「就算中國設法躲過了債務危機，全球經濟緩慢的時候，中國決策者也不可能像上一回那樣實施那麼多刺激措施。」

美國推一些小規模的刺激措施，或像是 2017 年末的企業減稅那樣均無濟於事，最後只會搞到赤字增加。根據美國國會預算辦公室 (CBO)，2022 年後美國國債將以每年 1 兆美元的速度持續增加。