Gartner：亞馬遜持續在雲端市場中佔據主導地位 市佔率近半

根據市場調研機構 Gartner 的一份報告顯示，亞馬遜 (AMZN-US) 持續在雲端市場中佔據主導地位，該公司在數據中心和其他相關資源的投資超越市場競爭對手。

報導中指出，亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 去年營收成長了 27%，達到 155 億美元，佔全球雲端基礎架構及服務 (IaaS) 市場規模 324 億美元的近一半。微軟 (MSFT) 則排名第二，市占率約為 15%，高於 2017 年的 12.7%。位列第三的則是阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的阿里雲，去年營收成長率為 92.6%，成長最為強勁。其他雲端服務提供商市佔率皆低於 10%。

IaaS 市場市占率排名 (圖片：wsj)

Gartner 副總裁 Sid Nag 認為，亞馬遜的情況表明，在 IaaS 雲端服務市場中，可擴展性至關重要。「儘管雲端市場的成長強勁，併購趨勢仍對規模較大的公司較為有利，小型和利基型公司則是逐步流失市佔率。」Nag 說道。

「AWS 因其規模而成為這一領域的主導者。AWS 已經建立了一個令人難以置信的生態系統，可以支持客戶所需的各種各樣的需求。」AWS 的客戶 Unitas Global LLC 的雲端架構副總裁 Chris Smith 表示。

根據 Forrester Research 的數據顯示，在亞馬遜 AWS 和微軟的 Azure 雲端業務領導下，全球雲端基礎設施市場的年營收預計將在未來三年內成長兩倍，達到 1330 億美元。

亞馬遜在上周公布了的最新一季 AWS 銷售額，較去年同期成長 37%，達到 84 億美元。該公司表示，雲端運算業務的增長了 29％，達到 21 億美元。

Forrester 表示，亞馬遜在市場上佔據主導地位其中的一項原因在於資金雄厚。據估計，AWS 每季花費數十億美元建設新數據中心或擴展現有數據中心。根據 Forrester 的說法，除了微軟之外，大多數雲市仍在努力跟上。