大摩：S&P 500指數18個月來第三次突破仍將失敗

摩根士丹利表示， S&P 500 指數第三次試圖突破將失敗。

摩根士丹利首席美股策略師和投資長 Mike Wilson 認為，儘管上週五 S&P 500 刷下史上高點，但該指數內部和基本面仍太疲弱，無法維持漲勢。

Wilson 週一報告指出，「我們 18 個月前喊出 2400 點至 3000 點，看起來可能很脆弱，我們認為近期漲勢可能會再次失敗，因為我們不認為 Fed 降息就可用市場參與者盼望的方式重新點亮經濟成長，而且現在正入價。」

根據 Wilson 說法，過去 18 個月來， S&P 500 已經 3 次接近或略高於 3000 點範圍，前面 2 次是跟在市場修正之後，而這次也一樣，雖然 Fed 可能週三會宣布降息 25 個基點，但因此而來的支撐力將不足以支撐漲勢如許多投資者盼望那般向上突破。

中美貿易戰引起成長放緩，以及 Fed 政策支點讓利率下降，這樣的低利環境讓沒有吸引力的股市看起來有吸引力，但這不會有更大的擴張。

Wilson 指出，公司領導階層「仍明顯採防禦立場」，上週五數據顯示，第二季商業投資下降 5.5%，為 2015 年第四季以來最低水準，也讓 GDP 數據掉了整整一個百分點。

「資本支出和企業調查結果令人非常失望，這可推測下半年的成長恐怕進一步放緩。」

Wilson 還警告，自今年開年以來，企業獲利預期已經下降。

「我們仍認為，今年下半年和 2020 年的 S&P 500 獲利共識預期實質上依舊太高，且認為在這樣的獲利和潛在的經濟衰退背景下，下週 Fed 降息不應慶祝。」

S&P 500 週一小幅收低至 3020.97 點。