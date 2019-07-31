〈蘋果財報優〉蘋果盤後大漲4.5% 市值又邁進1兆美元關卡

蘋果 (AAPL-US) 股價在週二 (30 日) 盤後上漲，由於公司在財報對本季做出樂觀預測，使蘋果的估值暫時又重回 1 兆美元以上。

蘋果財報顯示，第 3 財季營收達 538 億美元、每股純益 2.18 美元，均優於分析師預期。特別是蘋果對新一季的營收，預期達到 610-640 億美元，更勝於分析師預計的 609 億美元。

Lopez Research 首席分析師 Maribel Lopez 表示，市場對蘋果的期望值很低，但事實上並沒有下滑如此嚴重，讓本日的財報成為一個令人驚訝的好消息。

蘋果週二在正常交易時段下跌 0.43%，市值 9606 億美元，不過優異的財報推升了盤後股價，盤後大漲 4.5%，回到 218.13 美元，幫助市值重上 1 兆美元關卡。

不過，這個計算標準是基於舊的股票數量，當蘋果股價來到 217.34 美元，市值會破兆。蘋果在上一季度回購了 8800 萬股，而 6 月當季的資產資產負債表顯示，發行股數為 45 億 3139.5 萬股，以此基準計算，要衝上 1 兆美元市值，股價要到 220.68 美元才夠。這部分將在週三才會更新。

蘋果過去市值也曾突破 1 兆美元，最近一次做到是 5 月，亞馬遜 (AMZN-US) 情況類似，從 1 兆美元市值跌到近 9390 億美元。使美股只剩微軟 (MSFT-US) 還破兆，市值 1.073 兆美元。

D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 表示，蘋果本季表現優於預期，特別是中國的趨勢比預想要好。此外，非 iPhone 業務的銷售額增長 17%，表明蘋果在遠離手機的依賴，努力實現營收多元化，取得很大的進展。

今年以來，蘋果股價已經上揚 32%，相較之下，同時期美股道瓊指數的漲幅為 17%。