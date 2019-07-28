〈理財〉跟著壽險大戶腳步學投資 三招教你債券ETF怎麼挑

台灣債券 ETF 發行以來，規模迅速成長，兩年時間已經突破兆元。尤其債券 ETF 是許多壽險大戶追捧的投資產品，跟著壽險大戶的腳步投資也逐漸成為顯學，只是債券 ETF 截至 7 月初已有 86 檔，面對那麼多的債券 ETF 怎麼挑選也是門學問，中國信託投信表示，可以歸納三步驟，就可以輕鬆入手。

步驟一、了解各種債券特色：

首先看追蹤的指標內容，各種債券類型屬性不同，對利率、匯率有不同敏感度，價格表現也大不同。例如同樣是美債，有的名稱標示 1-3 年，有的是 7-10 年、20 年以上，因為不同年期的產品對利率敏感度不同，適合的投資人也不盡相同。

美國公債：一般提到「債券」與股票呈現負相關，指的是「美國公債」，美國公債屬於避險資產，當市場出現風險事件或是經濟下滑時，資金會流入美國公債避險。由於美國公債是美國政府發行，一般認為違約的信用風險極低。不過，不同天期美國公債，特性不盡相同。

投資等級債券：投資等級債可以市場與產業兩種方式區分，就市場來看，通常首推美國投資級債，因信用評等較高，所承擔的信用風險低於高收益債，利率風險、信用風險介在美國公債及高收益債之間。相較於美國公債承擔信用風險，因此收益率高於公債。國內債券 ETF 各類型中，投資等級債占大宗，占比達一半。

高收益債券：屬於風險較高、信評較低的債券。表現主要隨信用利差變化而改變，若經濟轉佳，發生違約機率降低，信用利差下降，債券價格上漲。反之，經濟轉差，違約機率變高，投資人要求更多的信用風險補償，債券價格下跌。

新興市場債券：分為美元計價與當地貨幣計價兩種。美元計價者常被為「新興市場美元債」，是指在新興市場發行的美元計價債券，殖利率定價受「美國公債殖利率」及「信用利差」影響。

中國信託債券 ETF 經理人張勝原表示，當新興市場國家外匯存底減少，或爆發地緣政治衝突等，將使新興市場信用利差增加，導致債券價格下跌。新興市場當地貨幣債，投資於當地貨幣計價債，除上述可能性，匯率風險也較高。

步驟二、了解自己的投資風險承受度與理財目標：

投資債券一般著眼於收益率，但是通常高收益率，往往伴隨高風險，投資人要懂得取捨。舉例來說，美國公債與股票兩者之間是負相關，投資人如果有股票部位，可以透過持有長天期的美國公債 ETF，例如美債 20 年，來做資產配置。但長天期的債券波動度較高，穩健型投資人可以選擇中短天期的債券 ETF。

投資級公司債因承受部分信用風險，殖利率較高，對收益有要求又希望安全一點的投資人，可以選擇美國投資級公司債。投資等級債也可以鎖定特定標的，例如銀行債、醫療債、電信債等等。

至於哪些適合當核心配置？張勝原表示，由於公債及投資級公司債違約率相對較低，且公債與股票之間有負相關性，而投資級公司債又享有殖利率較高的特色，一般認為，公債、投資級公司債較適合做為核心配置。

步驟三、挑選速配債券 ETF：

當你確認前兩個步驟之後，該如何挑選債券 ETF？張勝原表示，有三個指標。首先，挑選債券 ETF 規模較大者，一般較能完整涵蓋指數。

其次，成交量也是參考指標，建議避開成交量太低的 ETF，可參考前五檔掛價的張數。此外，也可參考開盤後的買賣價格，買賣價差愈小通常代表流動性較佳。