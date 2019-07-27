〈ETF大講堂〉新興市場ETF今年孰強孰弱？

在美國聯準會 (Fed) 即將啟動降息循環的 2019 年，新興市場 (EM) 經歷了一波大漲大跌如雲霄飛車般的旅程，而本文就將為投資人統整今年迄今那些 ETF 市場表現最好、而那些 ETF 市場正遭市場捨棄。

美國規模最大的新興市場股市 ETF 「Vanguard FTSE 新興市場 ETF(VWO-US)」在今年 4 月份達到迄今為止的最高漲幅 15.7%，但 5 月份漲幅突然跌至 4.6%，目前又小幅反彈至 6.7%，可謂是經歷了一波大漲大跌，而競爭對手 iShares MSCI 核心新興市場 ETF (IEMG-US) 在今年度也呈現類似走勢。

新興市場 ETF 之所以出現劇烈震盪，原因即在於，新興市場並未免疫於全球市場紛亂，美中貿易戰仍然是投資者最為關注的，此外，美墨貿易關係的緊張也為投資者帶來了更多的懷疑和擔憂。

VWO 和 IEMG 走勢 (圖片：ETF.com)

不過，令人驚訝的是，儘管美中貿易戰持續加劇，但實際上今年中國股市表現相當不錯。

如下圖所示，在十大表現最好的新興市場 ETF 當中，有 8 檔是中國基金，其中，Global X MSCI 中國消費類股 ETF (CHIS-US) 上漲了 26.92%，南方東英富時中國 A50 ETF (AFTY-US) 上漲了 23.8%，KraneShares CICC 中國領導者 100 指數 ETF (KFYP-US) 上漲 20%。

今年表現最好的新興市場 ETF (圖片：ETF.com)

這些 ETF 在今年 4 月份時的漲幅更高，達到 38%，面對相對多的利空消息，能呈現如此強勁的表現令人印象深刻，分析師對此指出，繼去年中國股市下跌和潛在政府買盤的因素下，估值相對便宜，很可能是 2019 年支撐中國 ETF 的主因。

另一方面，在表現良好新興市場 ETF 排名中唯一 3 檔非中國 ETF 則是 Franklin 富時俄羅斯 ETF (FLRU-US) 和 iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS-US)，兩者均上漲超過 19%。

今年 5 月份，能源巨頭俄羅斯天然氣 (Gazprom) 將股息增加了一倍以上，推動股價上漲超過 40%，有鑑於該公司是大多數俄羅斯 ETF 的最大持股，相關的利多消息無疑提振了俄羅斯更廣泛的股票市場情緒。

而在今年表現糟糕的 ETF 當中，包括 Columbia 印度小型股 ETF (SCIN-US)、哥倫比亞印度消費者 ETF (INCO-US) 和哥倫比亞印度基礎設 ETF (INXX-US)，跌幅最高達 7% 以上，今年排名滯後的印度 ETF 主要都是集中在小型股、工業股和消費股這些表現較為不佳的領域。

今年表現不佳的新興市場 ETF (圖片：ETF.com)

除印度 ETF 外，其他表現欠佳的新興市場 ETF 包括, iShares MSCI 土耳其 ETF (TUR-US)、iShares MSCI 智利 ETF (ECH-US) 和 iShares MSCI 卡達 ETF (QAT-US)，虧損約為 1% 至 6.5%。