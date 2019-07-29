【柏瑞投信】三大利多支撐，中國A股後市仍看好



隨著美中貿易重啟談判，加上北上資金開始回流，市場氣氛好轉，中國股市近期呈現盤整向上走勢。柏瑞投信表示，儘管近期中國經濟成長趨緩，貿易戰發展仍存有不確定性，不過從政策面、評價面和企業獲利面來看，中國 A 股 * 下半年行情並不看淡，建議投資人可趁回檔修正時分批布局。

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇表示，儘管目前貿易戰已暫時停止後續的加稅措施，但市場仍預期中國下半年經濟仍將走軟，主要是外在需求減弱、投資動能衰退所導致，且在短期間內不易扭轉。此外，中美貿易磋商的不確定性猶存，市場觀望企業財報結果及政府的刺激措施，使得中國 A 股近期走勢較為溫吞。

◆將持續挹注股市流動性

不過，隨著美國聯準會 (Fed) 暗示將會降息，市場也預期，為了促進社會融資增長、預防貿易戰重啟可能對經濟造成的負面衝擊，中國人民銀行今、明兩年將分別降準 2.0% 及 1.0%，另外也將於今年同步降息兩碼，採取更為寬鬆的貨幣政策，並持續推動擴大基礎建設的投資政策，以支撐內需市場。

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇指出，以資金流向來看，繼前兩個月出現大規模資金流出後，北向資金從 6 月份開始有回流的跡象，顯示市場在拉回至低點時仍會有資金積極介入。

就企業獲利面而言，信貸增長與獲利成長的連動性高，以目前狀況來看，預期企業獲利下半年將恢復成長的態勢。此外，近期企業獲利上調和下修的比率，亦逐步好轉。

◆股市評價面仍具吸引力

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇表示，雖然上半年 A 股漲幅逾 2 成，不過目前滬深 300 指數的本益比為 11.8 倍，仍較 10 年歷史均值折價約 6%，代表股市評價並不貴，只要貿易戰的利空徹底消除，股市可望跳脫狹幅的區間整理，回復上漲的趨勢。

柏瑞投信表示，中美貿易戰有好轉跡象，但短期不確定性仍高，不過就中長期來看，中國 A 股可望受到貨幣寬鬆政策、流動性增加及外資持續流入和企業獲利改善的利多帶動下緩步走揚。至於風險方面，則須觀察中美貿易戰發展、全球經濟成長是否趨緩及中國房地產的表現。

柏瑞中國Ａ股量化精選基金聘請華泰柏瑞基金管理有限公司為投資顧問，為柏瑞投資在大陸的參股合資公司，在中國以量化投資管理為其主要專長之一。為鼓勵長期投資，柏瑞中國Ａ股量化精選基金亦提供手續費後收 N 級別，不僅不收取分銷費、投資滿 3 年即不收手續費 *，減輕投資人的負擔。

* 本文所指中國 A 股，皆以滬深 300 指數為例。

** 投資未達（含）1、2、3 年，申購手續費率分別為 3%、2%、1%，於買回時計收，滿 3 年後即零申購手續費，請詳參基金公開說明書。

◆柏瑞投資 (PineBridge Investments) 為全球化且具多元產品線的資產管理集團，擁有包括: 股票、固定收益、對沖基金及私募股權等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之註冊商標。

意見：本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。風險預告：所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。過往業績並不代表將來表現。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到投資組合價值的漲跌，若為波動性較高的投資組合，當投資價值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括損失所有投資）。投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。參閱者：本文件僅供收件人使用。未獲柏瑞投資預先批准下不可將本文件轉發。其內容可能屬於機密。柏瑞投資及其附屬公司均不會為本文件 (不論全部或部份) 的任何非法分發予任何第三者負責。除另有標明外，資料均未經審核。任何源自第三者的資訊均相信為可靠，但柏瑞投資不能保證其準確性或完整性。

◆人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

