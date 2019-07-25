野村辜朝明：為了川普輸不起的壓力 聯準會必須降息

美中貿易戰恐連累全球經濟成長動能，市場預期聯準會可能採取「預防性降息」提振經濟，野村綜合研究所首席經學家辜朝明認為，美中雙方在這場貿易戰中有「輸不起」的壓力，因此聯準會如果降息，也是迫於美國「輸不起」壓力而降息。

辜朝明今 (25) 日出席「2019 財訊影響力論壇」並就美中貿易戰與美國總統川普執政下的雙率政策進行分析。他表示，美中貿易戰從一開始雙方為了平衡貿易赤字一路演變成一場誰都輸不起的戰爭。

辜朝明表示，從總體經濟數據來看，美國企業獲利與經濟成長表現並不差，理論上應該要升息，但受貿易戰影響，聯準會如果升息，將使美國企業面臨經營困難，將使川普很難從談判中獲勝，因此為了美國能在貿易戰中占上風，推測聯準會可能會基於支持川普而降息。

辜朝明指出，川普曾多次公開表示不樂見強勢美元，因為強勢美元將不利美國，言明美國應該比照中國、歐盟操作匯率，回顧川普上任以來，聯準會已經連續升息 8 次，但美元仍處於偏弱格局，顯示川普的政策、言行已對美國的匯率與利率產生影響。

至於下週即將登場的美中貿易談判，辜朝明認為，美中雙方對於彼此都有情緒性的反應，中國覺得美國侵犯中國主權，美國則認為中國國家主席習近平上台後的強硬作風，讓美國有被騙的感覺，因而主張「不能輕易放過中國」，換言之，美中貿易戰能否和解，關鍵於在習近平的態度能否和緩。