美中貿易談判下週上海登場 白宮前貿易顧問：別抱太大期望

根據《彭博社》報導，美國財政部長梅努欽日前證實，下週一將與貿易代表賴海哲，赴上海進行為期 2 天的貿易談判；對此，白宮前貿易顧問威廉斯 (Clete Willems) 直言，別抱太大期望。

被視為鷹派的中國商務部長鍾山，正式加入中方貿易談判團隊，外界解讀，此舉為中國在貿易磋商立場上，轉趨強硬的跡象；白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 雖未直接提及鍾山的名字，但曾多次示警，中方有新的「強硬派」成員加入。

美方不具名官員指出，鍾山被視為具專業能力的談判代表，至於北京當局為何讓鍾山加入談判團隊？中方談判基調是否會因此改變，仍不得而知。

鍾山本月中旬接受《人民日報》專訪時強調，「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義；我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」

威廉斯認為，鍾山加入談判團隊，顯示中國國家主席習近平正試圖取得強硬派支持，而此事將成為達成協議的必要條件。

威廉斯說，不必對下週的談判抱太大期望，雙方已有兩個多月未進行面對面會晤，需要一段時間，才能回到先前的狀態。

美國戰略暨國際研究中心 (CSIS) 亞洲事務資深顧問葛來儀 (Bonnie Glaser) 研判，鍾山可能會對貿易協議的細節，有著更多堅持，並延後重大議題的決策時間，交由最高領導層拍板。

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