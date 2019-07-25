市場預期Fed、ECB降息 德銀：新興市場央行可能跟進

市場預期，美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 將採取降息措施，支撐經濟；對此，德銀分析師認為，在 Fed、ECB 領頭之下，預估新興市場央行也將跟進，藉以抑制貿易緊張情勢對經濟的衝擊。

ECB 今日召開決策會議，外界預期，為支撐疲軟的歐洲經濟，ECB 可能會在 9 月宣布降息；據傳 ECB 總裁德拉吉有意在 11 月前，重啟購買政府公債的計畫；此外，Fed 將在 7 月底召開決策會議，市場預估，至少會降息 25 個基點。

德銀分析師 Quinn Brody 等人於最新報告中指出，新興市場的製造業活動，亦呈現持續疲軟態勢，與已開發國家頗相似。

報告稱，在上述情況下，包括俄羅斯、南非、土耳其、印度、印尼、菲律賓、越南、巴西、智利等國央行，皆可能祭出降息措施。

報告強調，貿易緊張情勢延燒，拖累了亞洲經濟體；相較之下，中歐、東歐、中東和非洲的經濟情勢，惡化程度仍低於新興市場。

國際貨幣基金組織 (IMF) 本週發布最新報告，稱受貿易爭端影響，2019 年全球經濟成長預測值，較前次預測 (4 月) 下修 0.1 個百分點，至 3.2%；此為近 9 個月以來，IMF 第 4 度下修球經濟成長預測。

IMF 指出，全球經濟成長面臨下行風險，貿易緊張情勢，削弱了樂觀情緒和投資意願，預估 2019 年全球經濟成長為 3.2%，美國經濟成長上修至 2.6%，歐元區為 1.3%，中國下修至 6.2%。