歐洲央行暗示降息 歐元走貶

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年7月25號20點33分

歐洲央行 (ECB)今 (25) 日召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，並於聲明中指出，至少會維持「當前或更低」的利率水平，至 2020 上半年；此外，若中期通膨率持續低於目標值，ECB 將採取行動。

受上述消息影響，歐元走貶；台北時間週四晚間 8 點 29 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.29%，至 1.1107。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

ECB 聲明表示，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變；至少會維持「當前或更低」的利率水平，至 2020 上半年。

ECB 聲明稱，有必要在較長的一段時間內，採取高度寬鬆的貨幣政策立場，主因在於，無論實際或預期的通膨率，都一直低於目標水平；若中期通膨率持續低於目標值，ECB 將採取行動。

ECB 聲明指出，ECB 已責成相關委員會，審查各種可行方案，包括加強其政策利率前瞻性指導、可能的淨資產購買規模等。

ECB 總裁德拉吉上月曾言，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

本月上旬，歐盟執委會 (European Commission) 將 2019 年歐元區 GDP 預測值維持在 1.2% 不變，但把通膨率預測值從 1.4% 下修至 1.3%；2020 年的 GDP 預測值從 1.5% 下調至 1.4%，通膨率預測值由 1.4% 下修至 1.3%。

歐盟執委會稱，對 2019 下半年經濟回溫的希望，正逐漸消退，美中貿易戰延燒、全球貿易下滑，以及英國脫歐等因素，都對脆弱的經濟情勢，帶來威脅。