亞馬遜進軍房地產業 BMO料Q3財測低於預期

亞馬遜 (AMZN-US) 週二正式宣布：進軍房地產業務。

亞馬遜將與全美最大住宅房地產仲介公司 Realogy Holdings (RLGY-US) 合作，提供「TurnKey」一條龍式的服務，「簡化消費者在全美 15 大城市尋找、安置新家的過程。」

擁有知名品牌如 Coldwell Banker、Century 21 和 Corcoran 的公司，其週二股價大漲 19.3%，而房地產資訊供應平台 Zillow Group (ZG-US) 收高 4.4%、Redfin (RDFN-US) 上升 2.36%。

Realogy 股價跳漲

亞馬遜週二小升 0.45% 至 1994.49 美元。

由於全房地產業的仲介費用下滑，Realogy 過去 24 個月內股價崩跌 85%。

美國住宅房地產市場價值數十兆美元，儘管仲介公司經濟狀況惡化，但相較零售和媒體等產業，房地產產業仍可抵抗大規模的數位化轉型衝擊。

然而，近期幾家所謂的「iBuyer」浮現，一些科技公司利用演算法提供即時住房選擇，嘗試提供房屋買賣的新模式，諸如 Opendoor、Redfin 和 Zillow (透過 Zillow Offers 單位) 等公司直接向屋主買下房屋，然後持有該房地產同時準備轉售。

這些公司旨在提供賣家一種迅速、確實、簡化的流程，賣家可以在數週內就取得報價的核覆，而買方則可以看到大量待售房屋產品，一買下就能遷入。目前產業標準仲介傭金約成交價 6%，但如果要享受上述 iBuyer 的服務，則會付出略高傭金行情價幾個百分點的費用。

欲購屋者從亞馬遜網頁登入「TurnKey」網站，輸入其聯絡資訊後，就會接到 Realogy 房仲的電訪，如果最終成交房屋買賣，買家將獲得 1000 美元至 5000 美元的抵用券，可在亞馬遜家庭服務 (Amazon Home Services) 上使用，購買類似懸掛電視、安裝門鈴等等的服務，節省新家裝潢費用。

事實上，這與北美買屋資訊龍頭 Zillow 的核心商業模式「Premier Agent」服務很雷同，需要拓展業務的房仲人員，只要每月付 300 ~ 700 美元不等的 Zillow 會費，就可以成為特定區域的推薦業務員，與 Zillow 網站上潛在購屋者相互媒合，大幅提高成功銷售的可能性，因為 Zillow 每年有 4 億穩定的潛在購屋者造訪網站。

Realogy 房仲也得支付亞馬遜費用，房屋買賣成交後，買家獲得的 1000 美元至 5000 美元亞馬遜居家服務抵用券就是來自 Realogy 房仲所繳的費用。

然而，TurnKey 服務仍無法提供買賣雙方 iBuying 所具備的優點，例如速度和確定性。此外，若要創造大量有意義的潛在客戶並為亞馬遜創造營收，TurnKey 網站必須設法自 Zillow 上搶來大量網站流量才行。

不管如何，TurnKey 網站仍是帶領亞馬遜大軍前往未知的領域，且與現行產業領導者併行，試圖挑戰舊產業中的新創主宰。

亞馬遜 Q2 財報前瞻

亞馬遜預計週四公布第二季財報，但 BMO 分析師 Daniel Salmon 卻警告投資者，華爾街對亞馬遜下一季的期待太高，尤其是亞馬遜的營業收入 (OI)。

「我們認為，第三季 OI 將低於共識預期，因為我們認為第三季通常是投資比重很高的一季，且亞馬遜持續投資單日到貨策略，而這一點共識預期並沒有妥善反映。」

BMO 預期，亞馬遜第三季支出清單中將認列「單日到貨」相關費用 8.5 億美元。

儘管這樣預警，BMO 仍呼籲投資者，如果數據真的低於預期，要趁亞馬遜股價任何回檔時期「逢低買進」，因該券商仍給予亞馬遜「優於大盤」的股價評級，目標價 2250 美元。

「我們持續認為亞馬遜結構上優於大盤，因為營收組合的轉變正面，加入了 AWS 和廣告等高利潤的業務，可望支撐利潤長期擴張。」