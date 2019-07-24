傳特斯拉計畫在印尼建造一座電動車電池工廠

據外媒報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 計畫在印尼中蘇拉威西省的莫羅瓦利工業園區 (IMIP) 建造一座新的電池工廠。

報導中指出，印尼海洋事務部長 Luhut Binsar Pandjaitan 表示，有幾家科技大廠將在 IMIP 建立電池工廠，而特斯拉也是其中之一。此外，寧德時代 (CATL) 和 LG 也考慮進駐，目前尚不清楚其他更多細節。

「寧德時代是中國最大的電動車電池製造商，最為積極，而 LG 與特斯拉也將會參與這個項目。幾家企業將組成財團，準備在印尼當地建設超大的電動車電池工廠。」Pandjaitan 說道。

據該官員稱，相關的項目細節仍在確定當中，正在等待總統簽署一項總統令，給予電動車相關企業稅收優惠，並減少進口關稅。

先前，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在公司的年度股東大會上表示，若特斯拉想要續擴大產品組合和生產規模，需確保有足夠多的電池。馬斯克認為，相關的發展計劃取決於特斯拉能否製造大量鋰電池的能力，而公司正致力於改善電池的生產和技術。

「如果我們沒有足夠的電池，那麼增加產品的複雜性就沒有太大意義。」馬斯克說道。

目前，特斯拉計劃將電池產能擴張至能與電動車的生產相匹配的程度。馬斯克表示，一旦特斯拉將電動車產量提高到「非常高的水平」，公司也將進一步去考慮供應鏈的各個層面。

而特斯拉的主要電池供應商松下 (Panasonic) 在先前也曾表示，特斯拉 Model Y 明年開始投產，工廠的電池生產恐將面臨短缺，現有的產能無法滿足特斯拉不斷擴張的需求。