亞馬遜競標國防部雲端合約 川普：會「認真關注」此事

美國總統川普表示,他正非常認真關注 (take a very strong look) 五角大樓下個月可能給予亞馬遜公司 (AMZN-US),價值高達 100 億美元的雲端計算合約。

川普說,他從未遇到有這麼多人抱怨一件事,因此他將會密切關注。

川普在白宮會見荷蘭首相 Mark Rutte 時,對在場記者談及此事。他表示,他得到來自其他公司的巨大抱怨,「一些世界上最偉大的公司都在抱怨這事」。

國防部預定簽 10 年百億美元合約

這筆國防部雲端計算合約,被稱為 JEDI,共有 IBM (IBM-US)、Oracle (ORCL-US)、微軟 (MSFT-US) 及亞馬遜角逐,國防部在 4 月份排除了 IBM 及 Oracle,發言人 Elissa Smith 表示,亞馬遜的 AWS 和微軟是唯一符合最低要求的公司。

國防部這筆 10 年合約,總金額預計達 100 億美元,原本應於去年 9 月定案,目前預計在未來幾週內宣布得標者。

川普說,這份合約缺少競爭性投標,其他公司抱怨這些條款有利於亞馬遜。

兩家公司質疑不公

IBM 發言人表示,IBM 長期以來一直對 JEDI 採購結構表示嚴重擔憂,他們仍然認為,採取多家公司共組雲端的戰略對國防部最有利。

上週,Oracle 則在法庭上質疑,聲稱這筆合約有利益衝突問題,因為國防部一些員工過去曾在亞馬遜工作,後於參與此次計畫後,又重回亞馬遜。亞馬遜指責 Oracle 歪曲事實,五角大廈審計人員認定沒有利益衝突。微軟此前並未公開對此事表達反對。

川普以總統身份介入此案,過去相當罕見,通常政府高級官員不會介入代理採購案。

川普週四並未點名亞馬遜執行長 Jeff Bezos,不過川普一直對其不滿,特別是 Bezos 擁有《華盛頓郵報》,川普經常點名這家報紙報導不公。此外,川普也多次批評亞馬遜,指它們不願支付公平的稅賦,而且壟斷市場,占美國郵局的便宜。