亞馬遜競標國防部雲端合約 川普：會「認真關注」此事

美國總統川普表示，他正非常認真關注 (take a very strong look) 五角大樓下個月可能給予亞馬遜公司 (AMZN-US)，價值高達 100 億美元的雲端計算合約。

川普說，他從未遇到有這麼多人抱怨一件事，因此他將會密切關注。

川普在白宮會見荷蘭首相 Mark Rutte 時，對在場記者談及此事。他表示，他得到來自其他公司的巨大抱怨，「一些世界上最偉大的公司都在抱怨這事」。

國防部預定簽 10 年百億美元合約

這筆國防部雲端計算合約，被稱為 JEDI，共有 IBM (IBM-US)、Oracle (ORCL-US)、微軟 (MSFT-US) 及亞馬遜角逐，國防部在 4 月份排除了 IBM 及 Oracle，發言人 Elissa Smith 表示，亞馬遜的 AWS 和微軟是唯一符合最低要求的公司。

國防部這筆 10 年合約，總金額預計達 100 億美元，原本應於去年 9 月定案，目前預計在未來幾週內宣布得標者。

川普說，這份合約缺少競爭性投標，其他公司抱怨這些條款有利於亞馬遜。

兩家公司質疑不公

IBM 發言人表示，IBM 長期以來一直對 JEDI 採購結構表示嚴重擔憂，他們仍然認為，採取多家公司共組雲端的戰略對國防部最有利。

上週，Oracle 則在法庭上質疑，聲稱這筆合約有利益衝突問題，因為國防部一些員工過去曾在亞馬遜工作，後於參與此次計畫後，又重回亞馬遜。亞馬遜指責 Oracle 歪曲事實，五角大廈審計人員認定沒有利益衝突。微軟此前並未公開對此事表達反對。

川普以總統身份介入此案，過去相當罕見，通常政府高級官員不會介入代理採購案。

川普週四並未點名亞馬遜執行長 Jeff Bezos，不過川普一直對其不滿，特別是 Bezos 擁有《華盛頓郵報》，川普經常點名這家報紙報導不公。此外，川普也多次批評亞馬遜，指它們不願支付公平的稅賦，而且壟斷市場，占美國郵局的便宜。