分析師：亞馬遜獲利將超越預期 目標價上看2254美元

亞馬遜 (AMZN-US) 今年來股價表現優異，漲幅達 32% 以上，遠超過大盤 S&P500 的 19%。亞馬遜預計於週四 (25 日) 公布財報，分析師紛紛看好其營收能力，預期將再推升股價，平均目標價上看 2254 美元。

亞馬遜股價 （來源：Google)

小摩 (JPMorgan) 表示，在過去的 12 至 18 個月，亞馬遜股價主要的推升力道，來自突出的獲利表現。2018 年營收毛利率成長了 300 點，且過去 5 季中，有 4 季營業額都超出預期。這些利多因素，遠遠蓋過了政府反壟斷調查等負面因素。

展望未來，亞馬遜的股價還能持續推升嗎？小摩認為，重點將在下半年的收入成長。

小摩認為，亞馬遜未來的關注焦點，將在下半年的收入是否成長。小摩強調，亞馬遜仍是處於成長階段的企業，而非平原期，因此未來仍大有可為。

大摩給予亞馬遜「增持」的投資建議，目標價上看 2200 美元。

此外，由於亞馬遜於會員日 PrimeDay 大幅縮減了物品配送時間，從兩天加快到只要一天。Doug Anmuth 分析師認為，這個改變對亞馬遜的利潤帶來多大的貢獻，將讓市場「出乎意外」。

綜合來看，根據 FactSet 統計了 47 位分析師，平均給予亞馬遜的投資建議為「買進」，平均目標價為 2254.38 美元。

針對這次財報前瞻方面，根據 FactSet 統計，預估亞馬遜的每股盈餘 (EPS) 將達 5.57 美元，高於前季的 5.07 美元。過去 7 季，亞馬遜公布的 EPS 超越 FactSet 的預估。

亞馬遜歷史 EPS 與市場預估值 （來源：MarketWatch)

根據 FactSet 預估，亞馬遜營收將達 624.9 億美元，將高於去年的 528.9 億美元。新創公司 Estimize 則統計預估營收將上看 631.5 億美元。過去兩季，亞馬遜財報也打敗 FactSet 的估計值。