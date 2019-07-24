蘋果買英特爾晶片 刀下亡魂換成高通？

今年初，蘋果 (AAPL-US) 與高通 (QCOM-US) 達成世紀和解後，英特爾 (INTC-US) 宣布退出 5G 手機基頻晶片市場，成了刀下亡魂。風水輪流轉，現在，蘋果可能為了擺脫高通，最快下周就將買下英特爾手機數據機晶片部門，使高通股價承受壓力。

高通股價 5 分鐘線 (來源: yahoo finance)

週二 (23 日) 華爾街報導，蘋果正與英特爾洽談收購智慧型手機數據機晶片業務，若談判順利，蘋果最快下週將以 10 億美元以上價格，收購英特爾專利與員工。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 認為，這項交易，最終將使高通失去向蘋果出售自己 5G 數據機晶片的可能性，因蘋果計劃自己生產晶片，削減了上游廠商的機會。

Dan Ives 表示：「這意味著 5G 仍是蘋果手機未來的核心，這項收購案將讓蘋果進一步控制供應鏈與晶片的設計，對未來高通的收入，勢必會產生影響」。

不過 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 則認為，蘋果現在開發 5G 數據機晶片技術上，還沒有很好。對於高通而言，這項交易的影響，將取決於蘋果可以利用英特爾的手機數據機晶片有什麼發展。

Stacy Rasgon 表示：「對高通最終的影響，將視蘋果是否可以在合適的時間點，開發更成功的數據晶片而定」。

不過蘋果仍有比英特爾更好的優勢。「據我們的了解，蘋果不像英特爾，不需要承擔新設一個有利可圖新部門的負擔，且這些年原有的半導體業務已讓市場感到驚豔」。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 看好這項交易對英特爾影響，認為出售此業務能緩解英特爾財務負擔。同時，認為這項交易可以看出英特爾執行長 Bob Swan 未來對於事業的態度：採取程序化、理性，以投報率為基準的方法。英特爾股價連續兩日上揚。