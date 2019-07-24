【郭恭克專欄】美聯準會主導全球利率走低 有利台灣高股息、高獲利成長族群突圍

道瓊指數在市場預期美國聯準會 (Fed) 將於七月啟動貨幣政策轉向降息循環的首次降息，七月上旬再創歷史新高，利率期貨市場預期降息一碼的機率達 100%，降息兩碼的機率一度超過 50%，顯示股市定價已十足反應聯準會至少降息一碼，因此，若月底如預期僅降息一碼，股市反應將中性居多，除非降息達兩碼，否則恐難對美股激起太大浪花。

2019 年 6 月美國非農業就業人數月增 22.4 萬人，過去 6 個月非農業就業人數平均月增 17.2 萬，表現仍屬良好， 6 月失業率小幅上升至 3.7%，4 月、5 月的 3.6% 為 1969 年 12 月以來最低點，顯示美國就業市場仍維持熱絡狀態，依過去實證觀察，在每月非農業就業人口仍保持增加之下，美股走空的基本面條件其實尚未形成。

圖、美國失業率及非農業就業人口每月新增人數走勢對照圖

在就業數據處於良好狀態，加上 6 月零售銷售月增率 0.4%，遠超市場預期的 0.1%，顯示零售消費市場仍表現強勁，6 月一般消費者物價指數年增率 1.7%、核心消費者物價指數年增率 2.1%，核心消費者物價指數雖未明顯走高，已連續第 16 個月高於 Fed 原先目標區下限 2.0% 水準，顯示美國目前物價情勢雖沒有太大通膨壓力，但亦無通貨緊縮情況，按常理，並無調降利率的急迫性。

然美國 6 月製造業採購經理人指數下降至 51.7，續創 2016 年 10 月以來最低點，美國 6 月非製造業採購經理人指數下降至 55.1，創 2017 年 7 月以來最低，顯示自 2018 年 9 月以來形成的下降趨勢尚未改變。

圖、美國 ISM 雙指數走勢對照圖

美國總統川普多次透過社群媒體發文，抨擊聯準會主席鮑威爾 2018 年接連四次的升息動作，並要求 Fed 調降已維持超過半年在 2.5% 的聯邦基金利率，鮑威爾七月中旬於參議院發表證詞時表示，失業和通膨之間的關係已經崩潰，意指出近 50 年最低點的失業率水平，並沒有造成通膨的立即隱憂，傳統經濟學上的菲利普曲線主張當失業率下降時，必伴隨通膨上升，已在 2008 年金融海嘯後的美國經濟成長中失效，顯然，Fed 七月降息已箭在弦上，只是考量經濟及物價數據，一次降息兩碼恐非鮑威爾真正的意願。

至 7 月 22 日，美國 3 個月國庫券、5 年期公債、10 年期公債殖利率分別以 2.02、1.8%、2.04% 收盤，3 個月國庫券殖利率仍高於 5 年，與 10 年期公債殖利率相當接近，公債殖利率曲線續呈負斜率及走平狀態，債市投資者對長期經濟景氣展望維持保守態度。

圖、美國公債殖利率曲線

台灣 6 月外銷接單年增率負成長 4.51%，單月年增率連續第 8 個月衰退，累計前 6 月外銷接單年增率負 6.53%，較前 5 個月的負 6.95% 縮小，但單月年增率則連續 8 個月衰退，顯示外銷接單惡化情勢尚未出現落底徵兆。

我國 6 月對中國及香港地區外銷接單年增率負 14.6%，較 5 月的負 13.9%，衰退幅度擴大，前 6 月累計對該地區外銷接單年增率從首季的負 13.2 小幅擴大至負 13.4%，但單月年增率則連續 8 個月負成長。

前 6 月中國及香港地區外銷接單佔全部接單金額的 25%，2019 年前 6 月對該地區實際出口佔全部出口的 38.7%，年增率負 8.8%，對中國出口很高比率為中間零組件及原物料，並在中國加工生產後外銷歐、美地區，中國遭美國大幅提高關稅後，勢必造成台灣對中國地區出口及接單的衝擊，但從前 6 月我國對美國出口年增率達 17.4%，可見美國進口商已將部分原先自中國進口的商品轉至台灣，若此趨勢形成，則將有助於台灣對外出口動能的恢復，並驅使在中國的台資企業提高返台投資設廠誘因。

表、各月外銷統計表

2019 年 6 月單月資本設備進口年增率達 41.6%，累計前 6 月累計資本設備進口年增率由前 5 月的 10.8% 上升至 15.8%，顯示國內資本投資成長動能並不弱，其中半導體設備前 6 月累計進口年增率高達 40.3%，為資本設備進口成長率最高的部門。

美、中貿易戰引動的台資投資回流，出口轉單效應在第二季末漸漸明顯。美、中貿易戰引發台灣出口衰退，但台資自中國回流將提升投資成長動能，短期雖將造成出口受挫，但長期極可能是經濟結構轉型升級，醞釀下一波經濟成長動能的契機。

2019 年全球利率趨勢再度走入另一次降息循環，貨幣寬鬆政策將是各國央行的共同基調，台股受惠台資回流國內，穩健型資金將流入股市中的穩定高股息殖利率標的而支撐台股不墜，在台幣匯率止貶回穩之下，謹慎篩選獲利成長低本益比標的，仍有獲利突圍機會。

下表為近兩年高獲利高配息且 2019 年上半年營收及首季獲利維持成長的低本益比公司，供讀者追蹤參考。