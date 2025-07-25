〈台幣〉量縮盤整收29.46元 貶值5.8分

新台幣今 (25) 日除了開盤見到升值價位之外，全日均處在貶值趨勢，終場收在 29.46 元，貶值 5.8 分，台北外匯經紀公司成交值 9.59 億美元，台北股匯市同處在狹幅整理盤；而本周新台幣升值約 0.08%。