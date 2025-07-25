〈台幣〉量縮盤整收29.46元 貶值5.8分
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (25) 日除了開盤見到升值價位之外，全日均處在貶值趨勢，終場收在 29.46 元，貶值 5.8 分，台北外匯經紀公司成交值 9.59 億美元，台北股匯市同處在狹幅整理盤；而本周新台幣升值約 0.08%。
新台幣今日以 29.38 元、升值 2.2 分開出後，隨即轉為走貶，終場收在全日最低價 29.46 元，全日高低價差 8 分。
隨著美元指數反彈 0.2%，主要亞幣全面轉弱，韓元重挫近 0.9%，日元也貶約 0.5%，泰銖貶約 0.4%，人民幣貶約 0.2%，星元貶逾 0.25%，而新台幣收貶 0.2%。
統一投顧分析，7 月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值升至 54.6，為今年以來最高，顯示即便受近期開稅衝擊，美國勞動市場依然具韌性，川普視察聯準會總部翻修工程時再度施壓聯準會降息，但市場對於聯準會 7 月底降息的預期仍顯保守。
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