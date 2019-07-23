〈分析〉OLED遇勁敵！Mini LED背光帶動成長新機遇

半導體產業有摩爾定律，而 LED 產業也有所謂的海茲定律 (Haitz's Law)，意指每 18～24 個月 LED 亮度約可提升一倍，而每經過 10 年，LED 輸出流明則提升 20 倍，同時，LED 的成本價格將降 1/10。

目前全球 LED 發展重心漸漸移向中國，主要中國的十二五計劃針對 LED 產業加強補貼，導致全球產業生產結構發生變化。

根據資料顯示，2017 年中國 LED 晶片產能已占全球 58%，處絕對主導地位，台灣則占 15%、日本 12%、韓國 9%、美國 3%。

(資料來源: 前瞻產業研究所)2017 年全球 LED 晶片產能比重

而在經過產業整合洗牌後，中國 LED 晶片廠商以三安光電、華燦光電、德豪潤達、澳洋順昌、乾照光電等大商為主。

截至 2018 年為止，三安光電以 4344.4 萬片 (折合二吋片) 的年產能位居中國 LED 製造榜首；華燦光電則以 2171 萬片排名中國第二；德豪潤達產能則達到 1000 萬片，預計未來將擴充至 1500 萬片。此外，中國 LED 廠整體保持著較高的產能利用率，2018 年底平均達 89%。

近年來，LED 上下游廠商擴大投入 Mini LED 技術研發的投資力道，隨著產品及供應鏈配套成熟，Mini LED 將為下一波 LED 景氣週期挹注新的成長動能。

OLED 勁敵 - Mini LED

Mini LED 名為「次毫米發光二極體」，最早由晶電 (2448-TW) 提出，意指晶粒尺寸大約 100 微米以上的 LED。而 Mini LED 晶粒尺寸介於傳統 LED 和 Micro LED 之間，簡單來說是傳統 LED 的改良版本。

Mini LED 在製程上相較於 Micro LED 優勢的點在於良率高，而在 Micro LED 巨量轉移等技術未有突破之下，Mini LED 則是 LED 產業下一波發展重點。

Mini LED 具有異型切割特性，可搭配軟性基板，以做出高曲面背光的形式面板。同時，採用局部調光設計，擁有更好的演色性，能帶給液晶面板更精細的畫質，且厚度也趨近 OLED，可省電達 80%，適用於手機、電視、車用面板及電競等級 NB 等產品上。

與 AMOLED 相比，Mini LED 背光在成本，及壽命上有絕對優勢。由於 LED 晶片比 OLED 有更高的光電轉換效率，再加上局部調光控制，使 Mini LED 背光能有較低功耗，並達更高對比及亮度。

不過，Mini LED 晶片和燈珠單位面積使用量大，且要達到高效顯示必需排列十分緊密，對焊接面平整度、線路精度有更高的技術要求，也對焊接參數的適應性和封裝容錯率要求也更為嚴格。

且 Mini LED 封裝元件進行貼片時，由於精度要求在 25 微米以下，因此傳統貼片機必須將貼片速度降低到原有貼片速度的 30%～50%，這將大大降低螢幕的生產製造效率。

因此如何能以高效率和高精度的方式生產出 Mini LED 面板，及製造出高效率的貼片機成為 Mini LED 產業的一道難題。

整體而言，雖然 Mini LED 背光漸漸導入高階應用市場，有機會為現今的 LED 紅海市場中殺出一條血路。

但 2018 年 Mini LED 仍受限於成本偏高，尤其 OLED 面板與 LCD 面板價格競爭趨於白熱化，OLED 成本下降之下，導致 Mini LED 背光搭載於高階智慧手機進度不如預期。業界估計 Mini LED 價格還需下降逾 15%，才有機會觸及市場甜蜜點。

往好的方面想，2018 年下半年高階電競產品採用 Mini LED 已開始少量出貨，中、大尺吋應用產品能避開 OLED 面板價格競爭。

而 2019 年上半年下游產品出貨動能逐漸擴大，使得 Mini LED 能見度提升，只要價格能更快速的下滑，一旦能切入智慧手機市場，將能迅速增加需求。市調機構預估，Mini LED 的產值將在 2023 年超過 10 億美元。

(資料來源: 中國產業信息網) Mini LED 在各應用領域的市場規模預測 (百萬美金)

未來只要 Mini LED 技術成熟度不斷提升，LED 燈珠間距越來越小，單位面積內使用晶粒數量增加，以達到更高階的顯示效果，Mini LED 取代 OLED 在智慧手機中的地位就值得期待。