〈分析〉港股長投浮現？PB與ROE看明白

以長期投資觀點來看，ROE 走勢與指數趨勢基本上是相同的，企業業績是驅動股市長期上漲的主要動力。

回顧美股、陸股、港股行情及 ROE 走勢，自 1990 年以來，S&P 500 指數年化漲幅為 11%，其 ROE 均值為 13.1%；自 1995 年以來，A 股 (wind 分類標準) 指數年化漲幅為 9%，其 ROE 均值為 10%；恒生指數則自 1999 年以來，年化漲幅約 9%，其 ROE 均值為 12%。

資料來源: wind

從歷史數據來看，在 2007 年以前 A 股與恒生指數的 ROE 差異較大。但在 2007 年之後，A 股與港股的 ROE 表現逐漸相同，這與 2006 年～2007 年有大量中資企業被納入恒生指數有關。截至 2007 年底，中資企業市值比重已逾恒生指數總市值的 45%。

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若再結合 P/B 觀察，從 2010 年以來，恒指 ROE 水準從 2011 年最高的 15.4% 逐漸降至 2016 H1 最低的 8.92%，指數 P/B 也降至 1.41 倍左右。截至 2019 年 7 月 19 日，恒生指數 P/B 與 ROE 分別為 1.26 倍、10.26%，滬深 300 則是 1.54 倍、11.3%，對比全球主要市場指數，港股的性價比相對較高。

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嫌 A 股貴，找港股

從 P/B 角度對照 A 股、港股各產業，可以發現除了紡織服裝類以外，A 股各產業的 P/B 水準高於港股。若以 7 月 22 日 P/B-ROE 的散佈圖來看，港資的銀行、地產、保險、汽車、醫療等產業較 A 股具投資價值。

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如果只取 A 股與港股各產業中，排名前三大的龍頭股來比較，港股中的醫藥、輕工製造、電子零組件、農林牧漁、地產產業的龍頭股相對 A 股更具投資價值。

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價值型選股 - 港股行得通

港股是一個以法人為主的市場，截至 2019 H1，港股中法人持股市值比重達 46%。從交易額比重來看，法人投資交易比重達 53.4%，而 A 股的法人投資交易比重只有 14.8%。

同時，港股投資人結構中，40% 是外資法人，而在外資法人中約 80% 的來自歐美等已開發國家。外資占港股投資者比重較高，使得整體港股投資風格更偏向價值型投資，相對於 A 股也更加理性。

至於 A 股的選股更傾向關注企業營運，及純益成長，整體投資風格偏向趨勢投資。

