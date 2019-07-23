〈威剛攜手林書豪〉Q3旺季效應可期 下半年將明顯優於上半年

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 認為，DRAM 與 NAND Flash 現貨價已於 6 月落底，合約價也可望在 7 月落底，而威剛已在價格反彈前先行佈局貨源，效益可望於 7 月起逐月發酵，第 3 季旺季效應可期，下半年營運將明顯優於上半年。

受到美中貿易戰與日韓貿易戰影響，近來全球半導體產業變化快速，不過，威剛已於 7 月在 NAND Flash 及 DRAM 價格反彈前，搶先佈局貨源，取得應有庫存，且因與供應商及客戶已建立長期合作關係，在採購、業務端的優勢，均可望貢獻營運，將反映在第 3 季業績上，且將逐月發酵，旺季效應可期，並帶動下半年營運明顯優於上半年。

展望第 3 季，威剛表示，DRAM 供應端僅存三大廠商，新增產出相對有限；且大型資料中心去年第 3 季起，已開始去化庫存迄今，整體庫存已降至合理水位，預期第 3 季末至第 4 季初，大型資料中心備貨需求將重新啟動，加上新款智慧手機上市，及 NB、PC 採購旺季，都有助 DRAM 價格維持長期走揚態勢。

NAND Flash 方面，價格歷經 2 年修正，雖帶動新一波的固態硬碟 (SSD) 需求快速增溫，但也讓上游晶片廠相繼失守現金成本，在下游通路庫存水位偏低下，NAND Flash 價格可望在第 3 季適度向上反彈，產業生態回復相對健康狀態。

整體而言，威剛認為，今年 DRAM 及 NAND Flash 的現貨價低點，都已在 6 月出現，合約價也將於 7 月落底。