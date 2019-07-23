永豐金控號召百萬綠行動 聚集眾人之力愛護地球

為善盡地球公民責任，永豐金控響應台灣環境資訊協會推出的「世界地球日 百萬綠行動」計畫，號召民眾與同仁一起在台灣募集超過 100 萬個綠行動，並上傳登錄於地球日網絡。永豐金控今 (18) 日正式宣佈，永豐「世界地球日 百萬綠行動」正式啟動，並訂定每月 17 日為永豐地球日，鼓勵大家從日常生活中實踐綠行動，為愛地球盡一份心力。

繼去 (2018) 年完成「環境永續」與「在地關懷」兩大主軸的胖卡環島公益活動後，永豐金控今年再接再厲，與子公司全體總動員投入「世界地球日 百萬綠行動」，從「地球減壓」、「生態維護」二大面向，由內而外以具體行動落實愛地球的決心。台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓、寶島淨鄉團創辦人林藝、Story Wear 創辦人陳冠百及參與本次綠行動的廠商，都親自出席記者會。

永豐金控董事長翁文祺表示，2018 年永豐透過公益胖卡車，在全台 5 大海灘，清理超過 7 公噸的海洋廢棄物，同時透過環境教育讓參與者有正確的環境保育觀念，一同垃圾減量愛地球，今年繼續與台灣環境資訊協會一起攜手做環保，落實金融與環境結合。

永豐金控總經理朱士廷指出，永豐「世界地球日 百萬綠行動」計畫，是號召民眾與同仁一起在台灣募集 100 萬個綠行動，永豐金控及旗下子公司按月推動各類環保議題，並訂定每月 17 日為永豐地球日，從「地球減壓」、「生態維護」二大面向，鼓勵同仁與民從日常生活的食衣住行等細節做起，例如自備環保餐具、水杯、隨身帶手帕、家庭使用節能燈泡、多爬樓梯及使用 U-bike 等，透過隨手小動作輕鬆做環保，一起與永豐守護地球。

民眾及同仁若將這些生活中的環保小舉動，於活動期間內登錄於永豐「百萬綠行動」活動專屬網頁，還可以參加抽獎。台灣環境資訊協會也會將登錄於永豐網頁的綠行動，上傳於地球日網絡，聚集你我眾人之力與國際接軌，成為全世界 30 億綠行動中的百萬力量。

永豐號召「百萬綠行動」，活動期間登錄專屬網頁，還可以參加抽獎。

除了在生活中身體力行之外，為讓同仁及民眾在趣味中體驗隨手做環保的樂趣，永豐子公司全體總動員，將舉辦多場具知識性及公益性的活動，共同倡議「百萬綠行動」，將由 7 月 20 日於台北華山 1914 文化創意產業園區舉辦「永豐綠市集」揭開序幕，邀請民眾呼朋引伴一起走出戶外，在充實環保知識之餘，亦能身體力行一起與永豐齊心愛護地球。當日活動現場規劃「環境藝文家」、「環保教育家」、「綠色實踐家」等三大主題區，讓民眾一起感受綠色生活愛地球的美好。永豐銀行也將於 9 月 21 國際淨灘日銀行舉行北中南淨灘大會師，集結力量，把海灘清理乾淨。

永豐金租賃日前對內發起分享二手童書的活動，整理一箱箱適合孩子們的二手書，發揮閱讀分享的環保精神，享書籍給資源相對匱乏的貢寮區五國小；永豐金證券也舉行「瓶罐大變身」活動，將永豐志工在淨灘撿來的廢棄瓶罐清洗乾淨，讓小朋友發揮創意將它變身為可愛的存錢筒。

有感於現在的孩子快速的汰換玩具，製造許多的廢棄物，永豐投信將舉行「太魯閣文化音樂學習體驗營」活動，安排大自然手作童玩的活動，由老師教導孩子利用天然的物品製作手作童玩。

朱士廷表示，永豐堅持初心，自 2010 年以來陸續推動耗能設備汰換計劃，並發起辦公室環保節能守則、綠色金融政策，與新北市、台南市及桃園市政府合作推動陽光廠房等相關計畫，並獲選納入台灣永續指數成分股，永豐將持續善盡企業社會責任，為全球及島嶼的生生不息繼續努力。