鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-17 15:30

日本記憶體晶片巨頭鎧俠股價較 6 月高點腰斬之際，野村證券發布研究報告逆勢將鎧俠目標價上調至 126000 日元，並重申「買進」評級。

野村認為，近期回檔屬 AI 驅動的漲多修正，NAND 快閃記憶體供需格局持續改善，單位價格漲幅超出市場預期，長線基本面未遭破壞。

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鎧俠股價今 (17) 日一度暴跌 14%，較上月高點累計重挫 51%，市值蒸發至少 29.5 兆日元。

此前，受 AI 熱潮推動，鎧俠股價今年來一度漲超 600%，並在上月中擠下豐田汽車成為日股「市值王」。

市場擔憂槓桿資金出清引發進一步下行，但野村預測鎧俠未來一年回報率約 118%，並看好 10 月東證指數 (TOPIX) 調整帶來被動資金流入。

野村將鎧俠今年 Q2 單位價格增速預測從季增 65% 上調至 70%，Q3 從季增 20% 調至 25%，與 TrendForce 消費電子放緩論調分歧，但援引台灣廠商威剛數據佐證因威剛 Q2 SSD 銷售季增 87%，並看好 Q3 合約價再漲 35% 至 40%。

同時，隨著 OpenAI 上週四 (9 日) 發布 GPT-5.6 系列，美國 AI 出口管制憂慮消退，需求情緒回暖。

此外，鎧俠獲利預期同步獲得調高。2027 財年營業利潤從 7 兆調至 7.5 兆日元，2028 財年從 9.8 兆調至 10.7 兆日元，股價目標則基於 2028 財年自由現金流預測從 6.3 兆調至 6.9 兆日元，採 10 倍市值 / 自由現金流比率 (約 2028 財年 9 倍本益比) 測算。

鎧俠 2026 年 5 月完成約 20 億美元融資，投後估值破 200 億美元，半年累計融資超 39 億美元。