中國民營債違約飆升 金額年增逾兩倍

今年以來中國債券市場很不平靜，截至 7 月 21 止，根據 Wind 數據顯示，共有 97 檔信用債發生違約，涉及 42 個發行人，債券餘額約人民幣 700 億元，其中有 89 檔違約債的發行人為民營企業，數量和規模是去年的兩倍多。

(圖: 中泰證券)2015 一月至 2019 七月民營企業債券違約情況

民企債券違約原因很多。從自身因素來看，有經營不佳導致現金流緊俏、財務報表不實、企業相關人士欠款佔用資金、過度激進的投資等。

此外，這些債券違約的企業中，部份出現旗下上市公司股票質押比重過高，及被司法凍結的情況。

實際上，在企業發生其所持有旗下上市公司股份質押比率過高的情況時，通常意味著企業融資能力已在臨界點，一旦面臨債務集中償還壓力，則違約風險就會升高。

而從外部環境來看，隨著金融監管進一步完善，處於產業鏈下游、定價能力弱、缺乏核心競爭力的民營企業首當其衝，其將面臨信用緊縮的困境，以往「借新還舊」、滾動融資的模式難以為繼。

由於民營企業違約數量增加，使得投資人對於民營企業債券更謹慎，甚至減少投資，這連帶拖累基本面良好、經營穩健的民營企業正常融資需求。

近期，中國國營企業中海地產發行的一筆港元票據，利率低至 2.9%，刷新同業最低利率；但隨後民企泰禾集團在新加坡掛牌發行的美元債券，利率則高達 15%，相差 5 倍。

從上半年整個中國民營企業舉債的情況來看，除 3 月份、4 月份民企的淨融資額為正值以外，其餘均為負值。

中誠信國際近期公布報告也顯示，今年前 5 個月，民營企業所發行的信用債規模僅有人民幣 4000 多億元，在信用債發行總規模中比重不到 10%。

面對民營企業舉債遇寒冬的現狀，需要從多層面著手，改善民營企業舉債環境，打破僵局。

如進一步改善債券評級體系，使得債券評級能夠充分反映融資主體的信用狀況；改善債券承銷制度，鼓勵承銷券商也要有持一定比例的民營企業債券；或是政府支持。過去中國人行有推出民企債券融資支持工具，為優質民營企業債券做擔保。

