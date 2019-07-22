中國平安、貴州茅台 陸基金經人最愛

隨著中國公開募集基金第二季財報全數公布完畢，這些公募基金第二季整體獲利情況也出爐。根據中國天相投顧數據顯示，在第二季中國股市面臨修正的盤勢中，納入統計的 7599 檔基金第二季共獲利人民幣 395.56 億元，依然取得正報酬，不過跟第一季的人民幣 6168.84 億元相比已明顯下滑。

圖: 東方財富網, 上證指數周線走勢圖

具體來看，第二季，貨幣型基金、債券型基金、QDII、FOF、保本型基金、商品型基金均出現不同程度獲利。不過，混合型基金、股票型基金則分別虧損人民幣 77.02 億元，及人民幣 239.85 億元。

以基金公司角度而言，第二季有 86 家基金公司旗下基金出現獲利，其中，有 18 家基金公司旗下基金的獲利超過人民幣 10 億元，但也有 48 家基金公司旗下基金出現損失。

至於獲利情況最佳者為中國天弘基金旗下基金，第二季獲利人民幣 62.2 億元，緊追在後的是中國匯添富和中國易方達，旗下基金的第二季獲利分別為人民幣 58.13 億元，人民幣 39.83 億元。

而第二季基金經理人持股最多的前三檔股票分別是中國平安、貴州茅台、五糧液。而貴州茅台、五糧液、格力電器為基金加碼前三多的個股。

此外，第二季中國基金共持股中國平安約人民幣 415.9 億元的市值，占其流通在外股數比重 2.57%，共有 989 檔基金持有其股票；持股貴州茅台人民幣 387 億元市值，占流通在外股數比重 3.13%，共有 927 檔基金持股。

從產業來看，今年第二季基金持股產業集中度有所提升，基金持股的前三大產業（製造業、金融業、信息軟體技術服務業）的比率從 54.67% 小幅提升至 54.99 %。